Die Tornados spielen Tanzmusik mit feinstem Taktgefühl

Heiner Ohnheisers Band besteht seit 55 Jahren. Einer der ersten Auftritte war am noch jungen Gymnasium Wertingen. Heute blickt der Frontmann aus Hinterbuch auf viele Tanzabende und Bälle zurück.

Er war 16 Jahre, als sich in Wertingen ein Spielmannszug zu formieren begann. "Erstmals kam ich mit der Trommel in Kontakt." Noch heute klingt die Faszination aus Heiner Ohnheisers Worten, wenn er davon erzählt. Autodidaktisch bringt er sich in den folgenden Jahren das Schlagzeugspielen bei und verfeinert es immer weiter. Als er im Oktober 1969 die Band "Tornados" gründet, ahnt niemand, dass diese einmal im ganzen süddeutschen Raum das Aushängeschild für Tanz- und Turniermusik sein wird. In diesem Jahr feiert die Band somit ihr 55-jähriges Jubiläum und ist so gefragt wie selten davor.

Gemeinsam mit zwei Musikern startete Heiner Ohnheiser aus dem Laugnaer Ortsteil Hinterbuch damals seine Band, mit dem Organisten Michael Dicknether und dem Bassisten Andy Brunner. In den folgenden Jahren kamen weitere Musiker dazu, die Besetzung veränderte sich grundlegend. Ohnheiser ist heute als einziges Gründungsmitglied noch als Schlagzeuger und Sänger aktiv. Nach mehreren Umstrukturierungen schied Andy Brunner 1971 aus, und der Buttenwiesener Sepp Uhl stieg ein. Für Michael Dicknether kam Hans-Peter Heinrich zur Band. So besteht die Band heute aus fünf Mitgliedern: Heiner Ohnheiser (Gesang, Drums und Percussion), Hans-Peter Heinrich (Keyboards), Siegfried Traub (Schlagzeug), Vitus Franz Schwägerl (Bass) und Sängerin Tina Berkmann.

Seit 55 Jahren ist Heiner Ohnheiser aus Hinterbuch "Tornados"-Musiker

Starthilfe für die Tornados gaben einst der damalige und mittlerweile verstorbene Gymnasiumsdirektor Werner Rehle und seine ersten Schüler und Schülerinnen am jungen Gymnasium Wertingen. Sie sorgten dafür, dass nicht das Augsburger Orchester Alfons Rogg beim ersten Tanzkursabschlussball spielte, sondern die regionale Band Tornados. So wurde Tanzweltmeister Rudolf Trautz auf die Tornados aufmerksam.

Mit dem Orchester Alfons Rogg waren die Tornados später gemeinsam bei Tanzturnieren unterwegs. Ebenso mit Hugo Strasser und seiner Band. Dessen Schlagzeuger Alan Watson war ein großes Vorbild für Ohnheiser. Zumal der Trautz-Chef ihm klargemacht hatte: "Herr Ohnheiser, Sie müssen ihre Rhythmen noch etwas verfeinern." Das nimmt sich Ohnheiser zu Herzen, hört Strassers Langspielplatte rauf und runter und weiß: "Diese Musik will ich machen – gefühlvoll, im Takt und guten Rhythmus." Diese Einstellung hat der Bandleader trotz einiger Widrigkeiten nie geändert. Von seinem Vater, der auch Musiker war, hat er das Talent und die Liebe zur Musik geerbt. "Er wollte, dass ich Klarvierspielen lerne", erzählt der Bandleader. Doch er selbst war und bleibt Schlagzeuger mit Leib und Seele. Und er singt in seinem Tanzorchester.

Die Band bestand zu Beginn aus drei Mitgliedern: Michael Dicknether, Andy Brunner und Heiner Ohnheiser (von links). Foto: Konrad Friedrich (Repro)

"Ich war in den vergangenen Jahren in der glücklichen Lage, immer hervorragende Musiker und Sängerinnen zu haben, die Tanzmusik machen können", sagt Ohnheiser. Tanzmusik zu spielen, könne man nicht wirklich lernen. "Dafür muss man das Gefühl haben." Dem Schlagzeug kommt dabei die wohl wichtigste Rolle zu. So gebe es beim Tanzsport genaue Vorgaben, wie viele Takte pro Minute zu spielen sind. Dieses Gespür verfeinert Ohnheiser im Laufe der Jahre gemeinsam mit seinen Musikern immer mehr.

Heute gilt seine Band nach eigenen Angaben als das gefragteste Tanzorchester im süddeutschen Raum. In München spielen die Tornados Anfang Februar den "Ball der Nationen" – mit zwei Turnieren und einem Publikumstanz. Schmunzelnd erzählt Ohnheiser, dass Hugo Strasser zunächst für die Turniere, die Tornados dagegen für das Publikum spielten. "Bis die Turnierpaare die Veranstalter darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir die schönere Musik spielen." Ohnheiser war klar, was sie damit meinten: "Wir singen – bis auf die Wiener Walzer – unsere Stücke auch." Oldies ebenso wie moderne Lieder. Ob Elton John, Anastacia oder Caro Emerald – "wir richten für uns den Rhythmus und machen was Tanzbares daraus", so der Bandleader.

Den Gesangspart übernimmt Ohnheiser selbst, gemeinsam mit dem Gitarristen und der Sängerin. Einschränkungen bemerkt der 75-Jährige dabei im Altern nicht, ganz im Gegenteil fühlt er sich mit seiner Stimme heute umso wohler. "Ich tu mich leichter", meint er, was vielleicht auch mit der größeren Sicherheit zu tun habe. Proben gibt es bei den Tornados heute damit kaum noch, höchstens zweimal im Jahr. Am Telefon sprechen sie die Stücke samt Tonart ab. Damit wissen alle, was sie zu tun haben. Vor Ort beim Soundcheck spielen die Tornados die neuen Stücke einmal durch. Und ab geht's auf die Bühne, 30- bis 35-mal im Jahr.

Zu den heimischen Highlights gehörten die Wertinger Kolpingsbälle

Tanzkursabschlussbälle, Galabälle, deutsche und internationale Tanzturniere stehen bei ihnen alljährlich im Kalender, im Kongress am Park in Augsburg ebenso wie im Bayerischen Hof und Deutschen Theater in München. Ein großes Kompliment und "Dankeschön" richtet Heiner Ohnheiser an alle Tänzerinnen und Tänzer. Sie sorgen dafür, dass fast alle Veranstaltungen mit den Tornados ausverkauft sind. Und das teils bei weit über 1000 Gästen.

Zu den heimischen Highlights gehörten jahrzehntelang die Wertinger Kolpingsbälle, die immer übervoll waren, wenn die Tornados spielten. Und auch dem Hofball in Höchstädt haben die Tornados vor 17 Jahren zu neuem Leben verholfen.

Ans Aufhören denkt Heiner Ohnheiser mit seinen 75 Jahren noch lange nicht. Solange die Gesundheit es erlaubt, möchte der Bandleader noch viele Jahre weiter machen.