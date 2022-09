Laugna dürfte einen weiteren Ortsteil bekommen

Plus Ein neues Gewerbegebiet soll in Laugna entstehen und eine Splittersiedlung zu einem offiziellen Teil der Gemeinde werden.

Mit vielen Formalien hatte sich der Gemeinderat Laugna in der jüngsten Sitzung zu beschäftigen. Denn in zwei Gemeindebereichen muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden, um dort bauen zu können.