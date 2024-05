Laugna

18:45 Uhr

Laugna genehmigt Bau eines weiteren Funkturms

Plus Nachdem der Gemeinderat bereits dem Errichten eines Mobilfunkmasts bei Osterbuch zugestimmt hatte, folgte nun die Zusage für einen zweiten zwischen Laugna und Bocksberg.

Von Laura Gastl

Das Thema Handyempfang ist in Laugna ein schwieriges. Um die Verbindung zu verbessern, sollen für den Ort zwei Funktürme errichtet werden. Dem einen, der beim Ortsteil Osterbuch gebaut werden soll, stimmte der Gemeinderat bereits Ende März zu. Nun sprach das Gremium über den zweiten Turm, der zwischen Laugna und Bocksberg gelegen sein wird. Auch diesem Vorhaben willigten die Ratsmitglieder ein.

Neu ist das Thema keinesfalls. Der Plan, neue Funktürme zu errichten, wurde in den vergangenen Jahren bereits in mehreren Bürgerversammlungen besprochen. Der Hintergrund: Der Freistaat möchte die sogenannten weißen Flecken, an denen es keinen oder nur schlechten Empfang gibt, schließen. Deswegen greift auch für die Masten in Laugna ein bayerisches Förderprogramm. Der geplante Turm zwischen Laugna und Bocksberg, der jetzt thematisiert wurde, ist aufgrund seiner Höhe von 42,1 Metern ein Sonderbau und befindet sich im Außenbereich auf einer ehemaligen Deponie. Er wird einen Teil von Laugna, Bocksberg, Modelshausen, Hinterbuch und Kaag versorgen. In Osterbuch wird der Mast auf einer Anhöhe nahe dem Sportplatz aufgestellt. Er deckt einen anderen Teil Laugnas, Osterbuch selbst und Asbach ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen