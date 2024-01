Nach Brand: Asbacher Landwirt möchte Halle wieder aufbauen

Vor über einem Jahr brach in der Lagerhalle ein Feuer aus, nun soll sie wieder aufgebaut werden. Im Laugnaer Gemeinderat ging es auch um eine Kfz-Werkstatt.

Knapp über ein Jahr ist es her, als auf einem Hof bei Asbach in einer Halle ein Feuer ausbrach und niederbrannte. Die Feuerwehr war damals mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Nun ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Laugna unter anderem um den Wiederaufbau der Maschinen- und Lagerhalle und um den Neubau eines Einfamilienhauses für den Betriebsleiter. Das Grundstück liegt leicht außerhalb zwischen Laugna und Asbach umgeben von Feldwegen und Äckern und befindet sich direkt neben dem Schweinestall des Landwirts, der das Vorhaben realisieren will. Obwohl das Bauen auf landwirtschaftlichen Flächen in der Regel eingeschränkt ist, gibt es Ausnahmen, in denen Baugenehmigungen eingeholt werden können. In diesem Fall stimmte der Gemeinderat zu.

Im Laugnaer Gemeinderat geht es um Themen aus Asbach und Bocksberg

Ein weiterer Punkt der Sitzung war der Antrag einer Nutzungsänderung von zwei wohnlich genutzten Garagen in eine gewerbliche Kfz-Werkstatt in Bocksberg, dem zugestimmt wurde. Bürgermeister Johann Gebele erklärte, dass der Antragssteller zwei Garagen von einer Wohnnutzung in eine Gewerbenutzung ändern will. Konkret geht es um 216 Quadratmeter Gewerbefläche. Im Bestand sind zwei Hallen mit insgesamt zwei Hebebühnen und zwei Lagerflächen vorgesehen. Laut Garagen- und Stellplatzverordnung müssen sechs Stellplätze je Wartungs- oder Reparaturstand nachgewiesen werden. Somit wären für das Vorhaben in Bocksberg zwölf Stellplätze nötig. Neun Stellplätze stehen jedoch nur zur Verfügung. Das bedeutet, drei weitere müssen noch geschaffen werden.

Ein weiteres Thema in Bocksberg betraf die Errichtung eines Bungalows mit Carport und Freisitz. Aufgrund einer negativen Stellungnahme vom Naturschutz ist der Bau nicht so einfach durchsetzbar. Nach einem Gespräch mit dem Landratsamt Dillingen könne das Projekt jedoch unter Einhaltung von gewissen Vorgaben realisiert werden, wie es in der Sitzung hieß. Dem Beschluss über die Aufstellung der Einbeziehungssatzung wurde grünes Licht gegeben.

Im letzten Tagesordnungspunkt ging es um dem Förderverein First Responder Zusamtal, dem die Gemeinde Laugna einen einmaligen Zuschuss von 250 Euro gewähren wird. Die First-Responder-Gruppe übernimmt im Zusamtal die notfallmäßige Erstversorgung von verletzten oder erkrankten Personen, bis der reguläre Rettungsdienst sich am Einsatzort befindet. Außerdem betreuen die Mitglieder beteiligte Personen, die nicht verletzt wurden und organisatorische Aufgaben.

