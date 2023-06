Seit 25 Jahren ist er Priester

Vor zweieinhalb Jahrzehnten hat der beliebte Laugnaer Pater Tomasz Wesolowski seine Priesterweihe erhalten. Am Sonntag, 2. Juli Festgottesdienst auf dem Bocksberger Schlossberg.

Heuer hat die Pfarreiengemeinschaft Bliensbach mit ihren sechs Pfarreien gleich zwei Gründe zu feiern. Pfarrer im Ruhestand, Alois Roßmanith, hat seinen 80. Geburtstag gefeiert, und Pater Tomasz Wesolowski hat sein 25-jähriges Priesterjubiläum begangen. Diese zwei Anlässe werden gemeinsam mit allen sechs Pfarreien zusammen gefeiert. Deshalb findet ein Festgottesdienst am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr auf der Bocksberger Ruine mit einem Stehempfang statt.

Pater Tomasz Wesolowski wurde im April 1970 in Klodzo ( früher Glaz ) in Oberschlesien – Polen als jüngstes von sechs Kindern geboren. Bereits als Schüler und Ministrant hatte er Kontakt mit Ordensbrüdern und Pfarrern des Ordens „Ordensgemeinschaft vom heiligsten Herzen Jesu und Mariä“. Dieser Orden unterhielt unweit von seinem Heimatort ein Ordenshaus. Gleich nach dem Abitur 1989 ging Pater Tomasz in dieses Kloster und verbrachte dort ein Jahr als Novize. Die Mission ist in der Ordensgemeinschaft sehr wichtig. Deshalb tragen die Ordensangehörigen weiße Kutten, die Pater Tomasz außer dem Gottesdienst immer trägt. Nach der Novizenzeit begann er sein Studium an der theologischen Fakultät in Breslau. Nach sechs Semestern folgte ein Aufenthalt in Münster ( Westfalen) in dem dortigen Kloster seines Ordens. Hier belegte er Sprachkurse und hörte als Gaststudent Vorlesungen an der Universität. Nach zweijährigem Aufenthalt bei den „Preußen“, wie er scherzhaft sagt, beendete er in Polen sein Studium.

Einst war Pater Tomasz auch Lehrer

1998 wurde er in Breslau zum Priester geweiht. Neben seiner Tätigkeit als Kaplan war er in Polen ein Jahr lang an einer Grundschule Lehrer für Deutsch und Religion. 1999 führte ihn sein Weg wieder zurück nach Deutschland. In das Ordenshaus Arnstein an der Lahn. Hier verbrachte Pater Tomasz zwei Jahre. In dieser Zeit war er auch Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft „Nassauer-Land“. Im Jahre 2001 kam er dann ins Kloster St. Anton in Kempten, wo er in gleichnamiger Pfarrei als Kaplan tätig war. Insgesamt verbrachte Pater Tomasz drei Jahre in Kempten, bevor er 2004 in Kimratshofen seine erste Stelle als Pfarrer antreten konnte. Im Jahr 2011 kam er dann in die Pfarreiengemeinschaft Bliensbach, wo es ihm sehr gut gefällt. Pater Tomasz betätigt sich, wenn es die Zeit erlaubt, gerne sportlich. Er radelt, hat erst vor Kurzem „Inline-Skaten“ gelernt, fährt Ski. Früher bei den „Preußen“ so sagt er „habe ich sogar Fußball gespielt“.