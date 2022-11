Lauingen

Donauschwimmen: In den Neoprenanzug, fertig und los!

Was für ein Anblick: Bei Nacht in die kalte Donau bei Lauingen gestürzt haben sich rund 160 Frauen und Männer. Ein tolles Event der DLRG in der Donaustadt.

Plus 160 Frauen und Männer stürzen sich bei Nacht in die kalte Donau - und haben Riesenspaß. Das Donauschwimmen ist wieder ein Höhepunkt.

„Ein einzigartiges Schwimmen in einem Fluss bei Nacht" -, so wird die Veranstaltung auf der Homepage der DLRG beschrieben. Und das ist sicher: Einzigartig war das diesjährige Donauschwimmen in Lauingen auf jeden Fall wieder. Und kalt? „Man kann es aushalten“, sagt Georg Kränzle lachend, nachdem er sich mit einem heißen Getränk an der Segrépromenade ein wenig aufgewärmt hat. Er ist einer der mutigen 160 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich bei 16 Grad in der Donau flussabwärts treiben ließen. „Wir waren circa eine halbe Stunde im Wasser, und es hat wie jedes Jahr einen Riesenspaß gemacht. Man muss es sich halt einfach trauen", erzählt er. Wasser sei sein Element, er ist auch im Tauchsport sehr aktiv.

