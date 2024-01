Wertingen

vor 31 Min.

Der Eröffnungstermin für den neuen Restpostenmarkt in Wertingen steht

In diesem Gebäude an der Industriestraße in Wertingen wird am 25. Januar der Restpostenmarkt Los Sparos neu eröffnen.

Plus Neben dem Drogeriemarkt Müller zieht "Los Sparos" in dem neuen Gebäude in der Industriestraße ein. Was beide Geschäfte bieten werden und wann sie eröffnen.

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Jetzt ist Schluss mit dem Drogeriemarkt Müller im Herzen Wertingens. Die Filiale in der Hauptstraße hatte am Freitag zum letzten Mal geöffnet. Plakate an den Schaufenstern kündigten die Schließung bereits seit Ende 2023 an und warben mit Rabattaktionen, nach und nach leerten sich die Regale. Doch lange wird das Städtle nicht ohne Müller sein. In gut zwei Wochen wird die neue Filiale in der Industriestraße eröffnen. Und auch, wann der Restpostenmarkt "Los Sparos" im selben Neubau aufmachen wird, ist inzwischen bekannt.

Genau wie der Drogeriemarkt wird auch Los Sparos am Donnerstag, 25. Januar, zum ersten Mal seine Türen für Kundinnen und Kunden öffnen. Darüber informierte Daniel Müller, Geschäftsführer der Daniel Müller GmbH und Sohn des Bauherrn Erwin Müller. Mit seinem Outlet Los Sparos zieht Daniel Müller als Mieter in den modernen Gebäudekomplex ein. Wie die Öffnungszeiten sein werden, stehe allerdings noch nicht fest: "Wir sind noch auf der Suche nach Personal."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen