Faschingsfeiern für Groß und Klein

Bei den Faschingsfeiern in Osterbuch ist einiges geboten.

In der Gemeinde Osterbuch finden nach der Corona-Zwangspause wieder mehrere Faschingsveranstaltungen statt. Los geht es am Samstag, 28. Januar, im Bürgerhaus 0sterbuch mit dem Schützenfasching. Die Party steigt um 19.30 Uhr. Für Musik, Unterhaltung bei Essen und Trinken ist gesorgt.

Im Sportheim Osterbuch sind die goldenen 20er-Jahre angesagt

Masken sind erwünscht. Am Samstag, 4. Februar, findet wieder der Osterbucher Kinderfasching statt. Begonnen wird mit der Osterbucher Kindernarrenandacht um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche. Um 14 Uhr folgt dann der närrischer Zug zum Bürgerhaus. Dort treten die Kindergarde mit Anhang der Höchstädter Faschingsveranstaltung auf. Die goldenen 20er-Jahre im Sportheim 0sterbuch stehen am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr auf dem Programm. Das Motto lautet dabei "a little party, never killed nobody". Im Bürgerhaus Laugna findet am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr der Faschingsball mit dem Prinzenpaar der Höchstädter Schlossfinken statt. Die Prinzessin kommt aus Laugna und heißt Michelle Gerblinger.

Lesen Sie dazu auch