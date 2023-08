Hier zahlen Frauen beim Amateurfußball den gleichen Eintritt

Der SV Roggden - nach eigenen Angaben das „gallische Dorf“ im Amateurfussball - geht voran und bittet Frauen wie Männer mit dem gleichen Betrag zur Kasse.

Wenn in den unteren Amateurfußball-Klassen dieser Tage wieder zur neuen Saison angepfiffen wird, dann zeigt sich ein Phänomen, dass immer wieder zu Erstaunen führt: Frauen zahlen in vielen Vereinen weniger Eintritt als Männer, laufen unter ermäßigt oder müssen gar überhaupt nicht in den Geldbeutel greifen. „Das muss doch nicht sein. Und vor allem warum?“, fragte sich Jenny Hassel (42), Kassiererin beim SV Roggden.

Dass diese Gepflogenheit auf eine Zeit zurückgeht, in der Frauen wie angenommen wurde, wenn überhaupt lediglich als Begleitung ihrer Männer, die auf oder neben dem Platz aktiv waren, zu den Spielen kamen, war ihr bewusst. Doch die Zeiten haben sich ja schließlich geändert und sie und viele andere Damen sind gern und längst freiwillig dabei, wenn auf den Plätzen Wochenende für Wochenende gekickt wird. „Ich interessiere mich für den Sport und wenn ich zu Spielen höherer Klassen gehe oder regelmäßig zu den Bundesliga-Spielen des FC Augsburg zahle ich ja auch den vollen Preis. Übrigens auch in anderen Sportarten wie etwa Handball“, gibt Jenny Hassel zu bedenken.

Geld, das den SV Roggden unterstützt

Ganz nach der Devise „Wer gleiche Rechte haben will, kann auch gleiche Pflichten übernehmen“ sondierte sie bei den Damen im Verein und unter den regelmäßigen Besucherinnen, wie die Idee ab sofort den gleichen Eintrittspreis wie bei den Herren zu verlangen, ankommen würde. Die Resonanz war durchwegs positiv:

„Also, ich werde mir die Jahreskarte für 35 Euro holen, allein schon, um den Verein dadurch zu unterstützen. Das war ein wichtiger Denkanstoß!“, so Brigitte Ausperger (29), deren Mann aktiv in Roggen spielt, und ebenso sieht es Jugendleiterin Caro Miller (44): „Es ist natürlich ungewohnt.“

Geben das „gallische Dorf“: Jenny Hassel und Johann Kaim vom SV Roggden. Foto: Marion Buk-kluger

Und genau das Durchbrechen von Gewohnheiten und die Befürchtung man könnte sich dadurch womöglich Zuschauerinnen vergraulen, ist es wohl, warum so mancher Verein das Thema „Eintrittsgelder vom weiblichen Geschlecht“ nicht angeht. Nicht in Roggden, hier geht man nun voran und wird ab sofort um drei Euro bitten.

Will eine Frau nicht zahlen, darf sie dennoch hinein

Im Vorstand wurde der Vorstoß von Jenny Hassel befürwortet und der Versuch wird also gestartet. „Wir werden, wenn eine Frau partout nicht zahlen will, diese allerdings nicht abweisen. Unsere weiblichen Gäste beleben den Fußballplatz und vor allem auch die Zeit nach Abpfiff sehr. Und sie sind interessiert am Fußballgeschehen, das ist das Wichtigste“, betont Johann Kaim, Vorstand beim SV Roggden. 2023 wird seit 1947, dem Gründungsdatum des Vereins, ganz nach dem Vereinsmotto „Hier bewegt sich was!“ also Bewegung in das Thema kommen.

Beim Bayerischen Fußballverband (BFV) kennt man die immer wieder aufkommende Frage, warum es nach wie vor Unterschiede bei den Eintrittsgeldern in den unteren Spielklassen gibt. „Wir überlassen das dem Ermessen des Vereins. Wir als Verband verlangen bei eigenen Veranstaltungen den gleichen Preis. Und soweit bekannt, gilt das auch ab der Landes-, Regional- und Bayernliga.“ Wichtiger sei dem Verband jedoch, dass die Freude am Fußball gelebt wird, von allen Geschlechtern.