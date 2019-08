vor 26 Min.

Die Leistungsklasse misst sich beim TC Wertingen

Großes Turnier am Samstag, 31. August, wirft seine Schatten voraus

Nach den großen Leistungs-Klassen (LK)-Turnieren der letzten Jahre mit meist über 60 Spielern und 200 Zuschauern, möchte der TC Wertingen am Samstag, 31. August an diese Erfolge anknüpfen. Bei den letzten Turnieren kämpften Spielerinnen und Spieler aus der Region, aber auch bis aus dem Allgäu, Franken und anderen Bundesländern in spannenden Matches um die heiß begehrten Leistungsklassen-Punkte.

Auch in diesem Jahr sind Zuschauer auf der wunderschönen Anlage am Judenberg herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Bei Kaffee und Kuchen, kühlen Erfrischungen und Spezialitäten vom Grill können Spieler und Gäste die Einzelbegegnungen von der Terrasse und den neuen kleinen Tribünen aus verfolgen. Damit auch Familien nicht zu kurz kommen, bietet der Verein und Ausrichter einen Spielplatz mit Kletterturm und Ballspielen.

Damen Aktive, Herren Aktive und Herren 50 kämpfen in getrennten Gruppen in den Leistungsklassen zwischen 3 und 23 auf allen neun Sandplätzen des Clubs.

Meldeschluss für Spieler ist der 28. August. Jede Spielerin und jeder Spieler bestreitet zwei Matches. Die Auslosung erfolgt im Spiralmodus, sodass allen Teilnehmern jeweils ein besserer und ein schwächerer eingestufter Gegner garantiert ist. (pm)

zum 4. Wertinger LK-Tages-Turnier und die Spieler-Onlinemeldung des DTB finden alle Interessierten unter www.tc-wertingen.de/lk-turniere

