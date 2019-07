00:03 Uhr

Frauen-Riege kann den Abstieg nicht verhindern

Team des TSV Buttenwiesen trotz Leistungssteigerung am Ende zu schwach

Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit: Die Frauenriege des TSV Buttenwiesen musste sich dem zweiten Durchgang in der bayrischen Turnliga stellen. Mit einem derzeit letzten Tabellenplatz und somit null Punkten in der Rangliste, mussten sich die Turnerinnen der zweiten Mannschaft jede Menge Mühe geben, um den direkten Abstieg zu vermeiden, was sich jedoch als sehr schwer erwies. Die Mannschaften in der Liga waren zum einen sehr stark, zudem mussten die TSV-Mädels auf ihre Mannschaftskolleginnen Sophia Mayer und Julia Mathes verzichten.

Der Wettkampf wurde von Tamara Imm, Marie Maischberger, Lara Cosic und Stella Heimes am Boden eröffnet. Durch viel Fleiß und immer wieder ein Augenmerk auf die Choreografien, konnten alle vier Starterinnen mit sehr schönen Übungen glänzen, was dem Mannschaftskonto wichtige Punkte einbrachte. Als zweites Gerät war Sprung an der Reihe. Mit sauberen Überschlägen von Lara Cosic, Stella Heimes und Tamara Imm konnte man zufrieden sein. Als vierte an dem Gerät zeigte Marie Maischberger einen Überschlag mit halber Drehung in der ersten und zweiten Flugphase und wurde mit einer hohen Wertung belohnt. Kaum Fehler leisteten sich Lara Cosic, Stella Heimes, Lena Gruber und Finja Kunkel am Stufenbarren. Routiniert zeigten sie ihre Standardübungen und waren von den Bewertungen dicht beieinander. Am letzten Gerät hieß es nochmals volle Konzentration, denn im ersten Durchgang wurden hier einige Zähler liegengelassen, durch zu viele Unsicherheiten und Stürze. Finja Kunkel, Lena Gruber waren hier zu nervös und mussten jeweils einmal das Gerät verlassen, wobei die Endwertungen trotz der Stürze noch akzeptabel waren. Stella Heimes und Marie Maischberger hatten ihr Nervenkarussell voll im Griff und beendeten den Wettkampf souverän ohne größere Fehler. Trotz Leistungssteigerung jeder einzelnen Turnerin war die Konkurrenz einfach nicht zu knacken. Für die zweite Mannschaft blieb somit nur der achte und letzte Tabellenplatz übrig. Das Ziel, Klassenerhalt, konnte nicht erreicht werden. Ab nächstem Jahr muss der TSV Buttenwiesen mit dieser Mannschaft somit in der Landesliga IV starten. (pm)

