Mit 75 Jahren zum Schwarzgurtträger

Villenbacher Robert Unger legt im Rentenalter erfolgreich Prüfung ab

Der Villenbacher Robert Unger kam im Januar 2012 zum Taekwon-Do Schulleiter, Großmeister Georg Hess, und stellte die Frage: „Kann man in meinem Alter (Unger war damals 67 Jahre, Anmerkung d. Red.) diese Kampfkunst noch erlernen?“ Da Traditionelles Taekwon-Do kontaktlos geübt wird, somit eine geringe Verletzungsgefahr besteht, hat dies der Großmeister bejaht. Robert Unger entschloss sich sofort, mit dieser Kampfkunst zu beginnen, und zeigte außerordentlichen Fleiß und Ehrgeiz. Er war in nahezu allen Trainingseinheiten anwesend und nahm auch an vielen Lehrgängen und Veranstaltungen des Kwon-Jae-Hwa- Verbandes teil. Selbst die kompliziertesten Techniken und Abläufe waren für ihn ein Ansporn, sich intensiv mit dieser Kampfkunst zu befassen.

Nun, nach nahezu acht Jahren regelmäßigen und eifrigen Trainings, stand für Robert Unger die Prüfung zum Schwarzgurt an. Seine Beliebtheit zeigte sich schon darin, dass an einem Samstagabend viele aktive und passive Mitglieder und Zuschauer der Prüfung in der Taekwon-Do-Schule in Zusamzell beiwohnten. Der 75-Jährige meisterte sämtliche Disziplinen (Formenlauf, Bruchtest, Freikampf, Abwehrtechniken von Faust und Klammerangriffen bis Messerabwehr) hervorragend und konnte seinen schwarzen Gürtel sowie die Urkunde, welche ihn nun als Schwarzgurt-Mitglied des weltweit bekannten Kwon-Jae-Hwa-Taekwon-Do-Systems bestätigt, wohlverdient entgegennehmen.

Die Leistung von Robert Unger beweist, dass das Traditionelle Taekwon-Do für jedes Alter geeignet ist. Die Ausbildung im Traditionellen Taekwon-Do folgt genauen Trainings- und Prüfungs-Richtlinien, welche vom koreanischen Vater des europäischen Taekwon-Do „Großmeister Kwon Jae Hwa“ vorgegeben wurde. Das „Traditionelle Taekwon-Do“, welches in der Schule in Zusamzell unterrichtet wird, entspricht dem Original, welches 1965 durch das koreanische Demonstrationsteam in einer „Good Will Tour“ nach Deutschland gebracht und verbreitet wurde. Geprägt wurde es insbesondere durch den koreanischen Großmeister Kwon Jae Hwa, welcher auch der Lehrmeister des Systems ist und den Schulleiter persönlich unterrichtet hat. Traditionelles Taekwon-Do wird kontaktlos ausgeführt, ist für alle Altersstufen geeignet (5 bis 75 Jahre, männlich wie weiblich) und ist dennoch äußerst wirksam im Bedarfsfalle. Es kann bis ins hohe Alter betrieben werden. (pm)

unter www.taekwondo-zusamzell.de oder Tel. 0157/84321144.

