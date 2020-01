vor 36 Min.

Neue Satzung und neue Führung

Beim Schützenverein „Eintracht“ Villenbach gibt es jetzt drei gleichberechtigte Vorsitzende

Bei der Mitgliederversammlung des Schützenvereins „Eintracht“ Villenbach wurde eine neue Satzung beschlossen. Nachdem eine über einjährige Suche nach einem Vorsitzenden zunächst ergebnislos verlief und mehrmalige Anfragen des Registergerichts danach vorlagen, wird der Verein zunächst als nichteingetragener Verein fortgesetzt. Außerdem erlaubt die neue Satzung künftig die Leitung des Vereins durch mehrere gleichberechtigte Vorsitzende. Die Änderungen wurden der Versammlung mittels Powerpoint von Jürgen Krell vorgestellt.

Durch die Versammlung führte Zweite Vorsitzende Marina Pluschke, die den urlaubsbedingt abwesenden Vorsitzenden Daniel Wiedenmann vertrat. In ihrem Jahresrückblick berichtete sie von einem aufgrund der ungeklärten Vorstandsfrage ruhigen Jahr. Neben der Teilnahme am 100-jährigen Vereinsjubiläum in Riedsend und dem Besuch des 60. Geburtstages von Bürgermeister Werner Filbrich zählte das Weihnachtsschießen zu den Höhepunkten des Vereinsjahres.

Kassierer Gerhard Bruckner informierte die Versammlung über einen soliden Kassenstand. Schützenmeister Richard Wagner und Michael Stegmiller in Stellvertretung des Jugendleiters berichteten über die sportlichen Leistungen, insbesondere die Teilnahme am Ritter-Kunz-Pokal und dem Gemeindepokal-Wettbewerb. An den Rundenwettkämpfen im Schützengau Wertingen nimmt der Verein nicht mehr teil.

Bürgermeister Werner Filbrich bedankte sich bei der bisherigen Vorstandschaft und wünschte dem Verein für die Zukunft wieder mehr Stabilität, Glück und Erfolg. Außerdem leitete er die anstehenden Neuwahlen. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Gleichberechtigte Vorsitzende: Jürgen Krell (Organisation), Georg Bihler (Schießbetrieb), Josef Eberhard (Wirtschaftsbetrieb), Schriftführer: Rudolf Krell jun., Kassierer: Gerhard Bruckner, Sportleiter: Richard Wagner, Ausschussmitglieder: Michael Stegmiller und Manfred Gentner, Kassenprüfer: Jürgen Baraldo, Kassenprüfer: Franz Krell (kjü)

