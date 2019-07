vor 19 Min.

Triathlon liegt im Trend

Selbst die Zerkarienwarnung, die in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt hatte, konnte die Sportlerinnen und Sportler nicht stoppen. Beim 4. Nullinger-Volkstriathlon in Zusmarshausen gab es einen neuen Teilnehmerrekord.

Teilnehmerrekord in „Zus“

Unzählige Male hat Karl Sendlinger in den letzten Tagen die verschiedensten Wetter-Apps beobachtet. „Die Vorhersagen haben mir schon etwas Kopfzerbrechen bereitet“, gibt der Cheforganisator unumwunden zu. Doch die prognostizierten Schauer blieben am gestrigen Sonntag aus. Und so konnte der 4. Nullinger-Triathlon bei besten Bedingungen durchgezogen werden.

292 Einzelstarter – im vergangenen Jahr waren es 185 – und 27 Staffeln sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord. Selbst die Zerkarien, die in den letzten Tagen noch für Aufsehen gesorgt hatten, konnten die Athleten nicht stoppen. Erstmals musste der Start in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Mit orangen und grünen Bademützen – und angesichts der Wassertemperaturen meist im Neoprenanzug – stürzten sich die Ausdauer-Spezialisten in den Rothsee.

„Triathlon liegt absolut im Trend“, freute sich Sendlinger, nachdem die auch von vielen Zuschauern besuchte Veranstaltung ohne Regentropfen und Zwischenfälle über die Bühne gehen konnte. „Wir selbst haben zuletzt bei anderen Veranstaltungen gar keine Startplätze mehr bekommen.“ Vor allem bei den weiblichen Teilnehmerinnen scheint Triathlon angesagt zu sein. „Die Frauenquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt“, berichtet Sendlinger. Dass es zu einem neuen Teilnehmerrekord kam, lag auch daran, dass die Triathlonvereine aus Augsburg und Günzburg in Zusmarshausen ihre Vereinsmeisterschaften ausrichteten und jeweils rund 30 Aktive an den Start schickten. Mit Erfolg, denn Christoph Mathes (Triathlon Augsburg) war nach einer Stunde, vier Minuten und sechs Sekunden vor Stefan Wieland (Trifit Vallried) und Marcus Lehmann (ASK München-Süd) als Erster im Ziel. Bei den Frauen gewann Sarina Klotz (Triathlon Günzburg/1:16:50), die hinter Alexander Klimek (9:57) mit 10:03 Minuten die zweitbeste Schwimmerin ablieferte. (oli)

