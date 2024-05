Ein Benefizspiel mit großem Spaßfaktor

Ex-Profis des FC Augsburg traten zu einem Fußball-Benefizspiel bei den Alten Herren des SV Roggden an. Mehr als der 14:2-Sieg zählte das finanzielle Ergebnis: 1800 Euro kamen für wohltätige Zwecke zusammen.

Als am Mittwochnachmittag der Himmel über dem Zusamtal seine Schleusen öffnete, sahen beim SV Roggden die Organisatoren des Fußball-Benefizspiels zwischen den Alten Herren (AH) des Vereins und der Traditionsmannschaft des FC Augsburg ihre Felle schon davonschwimmen. Doch eine halbe Stunde vor dem Anpfiff zeigte sich Petrus einsichtig, der Regen hörte auf und so wurden es doch noch knapp 250 Besucher, die sich dieses Fußball-Schmankerl nicht entgehen lassen wollten. Und die kamen voll auf ihre Kosten und eine echte Torflut serviert. 14:2 siegten die Gäste aus der Fuggerstadt, die einige ehemaligen Profis in ihren Reihen hatten.

„Leider hatten wir auf das Wetter keinen Einfluss, natürlich wären bei guter Witterung mehr Besucher gekommen“, sagte Organisator Matthias Ebert. Obwohl sie dem spielstarken Gegner hoffnungslos unterlegen waren, hat es auch den Akteuren der Gastgeber Spaß gemacht. Dies war jedenfalls den Worten von Roggdens Abwehrspieler Daniel Neukirchner zu entnehmen „denn wann hat man schon mal die Gelegenheit, gegen ehemalige Profis zu spielen.“ Von Enttäuschung über die hohe Niederlage war bei den SVR-Akteuren ganz und gar nichts zu spüren. Im Gegenteil. Die eingesetzten Akteure genossen diesen Fußballabend.

Tobias Werner und Jan-Ingwer Callsen-Bracker

unter den Torschützen

Da waren auch die 14 Treffer der Augsburger schnell vergessen, zumal den Hausherren in der fairen Partie selbst durch Stefan Mehler und Matthias Kandziora zwei Tore gelangen. Auch für die FCA-Stars, die mit Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Tobias Werner und Mark Römer drei ehemalige Erst- und Zweitligaspieler in ihren Reihen gab es nichts zu meckern. Tobias Werner (4), Mark Römer (4), Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Salvatore Belardo, Berat Breca, Frank von der Wehd, Guiliano Papa und Rene Schröder trafen für den FCA.

„Eine rundum gelungene Veranstaltung“ gab Callsen-Bracker nach der Partie zu Protokoll, der mit seinen Kollegen noch lange nach Spielende Autogramme schrieb und auch für Selfies zur Verfügung stand. Dabei wurden für das Ellinor-Holland-Haus, das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, und das Tierheim in Höchstädt Spenden gesammelt. Organisator Matthias Ebert und seine Mitarbeiter machten schnell Kassensturz mit folgendem Ergebnis: Bei der Kollekte kamen 1729 Euro zusammen. Der Betrag wurde vom SV Roggden auf 1800 Euro aufgerundet. Davon gehen 1200 Euro an das Ellinor-Holland-Haus und 600 Euro an das Tierheim.

SV Roggden: Rupprecht (Martin) – Neukirchner, Kolan, Meier, Gworzdek, Kandziora, Peterson, Kraus, Mehler, Schmidt, Mayer (Klinge, Baindl, Baumann, Reger, Chromik, Müller, Sporer)

FC Augsburg: Wengenmayer (Schwarzer) – Papa, Waschkut, Schmid, Miletic, Breca, Belardo, Werner, Schröder, Gilg, Callsen-Bracker, von der Wehd, Römer, M. Albrecht Zuschauer: 250