Veranstaltungen im Kreis Dillingen: Das ist am Wochenende los

Wie erfahren Sie, wo welche Veranstaltungen im Kreis Dillingen geplant sind? Natürlich von uns! Aber auch vom Landkreis gibt es ein Angebot. Kennen Sie schon den Kultur-Kalender?

Wer nicht gleich am Samstagmorgen seine Badehose, Kinder und Sonnencreme eingepackt und sich in den Stau gestellt hat, der kann am ersten Ferienwochenende im Kreis Dillingen etwas erleben. Darum, was man in der Region erleben kann, ging es auch am Donnerstag im Landratsamt. Erik Laznik vom Dillinger Regionalmanagement präsentierte den Rathauschefs den Dillinger Kulturkalender, eine Internetseite (kultur-dillingen.de), auf der Veranstalter und Vereine ihre Events einstellen können. Den Kalender gibt es schon seit zwei Jahren. Regionale Kulturveranstaltungen sollen damit besser vermarktet werden. "Wissen die Vereine, dass es das gibt und wie kommen wir an die Flyer?", will Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller in der Sitzung wissen.

Kennen denn genug Vereine den Dillinger Kulturkalender?

Zum Auftakt habe es Informationen gegeben, man könne die aber noch einmal forcieren, sagt Laznik. Landrat Markus Müller verspricht, dass die Rathäuser alle ungefragt mit dem Flyer versorgt werden. Blickt man in den Kalender, so scheint allerdings, dass manche Vereine die Möglichkeit wohl nicht kennen – oder nicht nutzen. Stöbert man durch die Termine, dann sind es meist Konzerte und Lesungen, die im Kalender verzeichnet sind. Trauen sich manche Vereine nicht, ihre Veranstaltung als Kulturevent anzugeben? Laznik sagt, jeder könne etwas eintragen. Vor der Veröffentlichung werde zwar alles noch einmal geprüft.

In Wertingen gibt es Gesang bei den Wertinger Festspielen

Im Kulturkalender für dieses Wochenende finden sich jedenfalls die Wertinger Festspiele. Am Samstag, 29. Juli, treten in der Stadthalle in diesem Rahmen die drei Sopranistinnen Marie Maidowski, Annika Egert und Serafina Starke in der Stadthalle auf. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es für 20 Euro online, telefonisch unter 08272/6601990-11 oder an der Abendkasse. Auch am Sonntag gibt es Konzertgenuss in Wertingen. Zum Finale treten noch einmal die Solistinnen und Solisten der diesjährigen Festspiele auf.

Laugna feiert sein Wiesenfest

Auch in Laugna kann man an diesem Wochenende Musik erleben. Dort wird am Wochenende das Wiesenfest gefeiert. Los geht es am Samstag, 29. Juli, um 19 Uhr mit dem Bieranstich. Es folgt ein gemütlicher Festabend mit den "Laugnataler Musikanten". Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Es folgt ab 10 Uhr ein politischer Frühschoppen mit Landrat Markus Müller, umrahmt vom Blasorchester Biberbach. Am Nachmittag gestaltet die Jugendkapelle des Musikvereins Laugna das Fest. Zum Ausklang am Abend spielt ab 18 Uhr der Musikverein Mönchsdeggingen aus dem Ries.

Fischerfest in Holzheim, Orgelklänge in Dillingen und Wiesensingen in Syrgenstein

Ein Fest feiern auch die Fischer des Fischereivereins in Holzheim . Am Sonntag, 30. Juli, geht es ab 10 Uhr am Vereinsgewässer beim Tiergarten los mit dem Frühschoppen, später gibt es Steckerlfisch und Musik von den Binswanger Banzger Blosn.

Wer sich lieber von klassischen Orgel-Klängen umwehen lässt, der kann am Samstag, 29. Juli um 11.15 Uhr in die Dillinger Basilika kommen. Im Rahmen des Orgelsommers spielt Roman Perucki Werke von Mendelssohn, Surzynski und Vierne. Der Eintritt ist frei.

Wer lieber selber trällert, der kann nach Syrgenstein fahren. Dort laden drei Musiker am Samstag um 20.30 Uhr zum Wiesensingen im Garten hinter der Bachtal-Grundschule. Zuhörer können dabei auch mitsingen. Bei schlechter Witterung wird in die Schule ausgewichen. Auch hier ist der Eintritt frei.

