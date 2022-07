Auf der Freilichtbühne in Villenbach wird gelacht, getobt und geliebt

Plus Die Akteure der Freilichtbühne in Villenbach feiern eine gelungene Premiere für eine „abgefahrene Komödie“ mit Masken, Verwechslungen und einem Degenkampf. Eine Schauspielerin muss sich sogar auf der Bühne ausziehen.

Dieser Premierenabend hat es in sich. Er verlangt den Schauspielern und Schauspielerinnen der Villenbacher Freilichtbühne einiges ab. Sie müssen bei eher frostigen Temperaturen dem Publikum italienisches Flair vermitteln. Doch diese Aufgabe meistern die Akteure und Akteurinnen famos. Am Ende der witzigen und turbulenten Komödie „Der Diener zweier Herren“ gibt es begeisterten und tosenden Applaus vom Publikum.