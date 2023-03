Polizei ortet Uhr, die ein Schüler in Wertingen gestohlen hat

Ein Jugendlicher hat während des Sportunterrichts in Wertingen eine Smart-Watch gestohlen. Sie kann schließlich in Altenmünster geortet werden.

Während des Sportunterrichts in der Sporthalle des Gymnasiums in der Wertinger Pestalozzistraße ist am Mittwoch gegen 10 Uhr einem Schüler seine Smart-Watch im Wert von 400 Euro aus seinem Rucksack gestohlen worden.

Polizei findet die Uhr zu Hause bei dem Schüler

Nachdem der Diebstahl bemerkt worden war, konnte festgestellt werden, dass die Uhr abgeschaltet wurde, um diese nicht orten zu können. Im Tagesverlauf wurde die Uhr jedoch nach Angaben der Polizei wieder angeschaltet und der Standort im Bereich Altenmünster konnte geortet werden.

Bei einer Nachschau fanden Beamte der Polizeiinspektion Zusmarshausen die Uhr tatsächlich bei einem 14 -jährigen Schüler an seiner Wohnadresse. (AZ)