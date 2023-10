An der Ausfahrt des Baumarktes kracht es

Ein 18-jähriger Autofahrer übersieht in Wertingen ein vorfahrtsberechtiges Auto. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Freitag gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2027 auf Höhe der Kreuzung "Am Bahnhof" in Wertingen.

Beide Fahrer bleiben bei dem Unfall in Wertingen unverletzt

Laut Auskunft der Polizei übersah ein 18-jähriger Buttenwiesener, der mit seinem Auto von einem Baumarkt auf die Donauwörther Straße einbiegen wollte, einen dort in gleicher Richtung fahrenden, vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Buttenwiesener in dessen Wagen. Beim Zusammenstoß entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. (AZ)