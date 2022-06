Wertingen

vor 19 Min.

Aus vielen Einzelteilen entsteht die Wertinger Music-Story

Plus Erstmals kommen in der Stadthalle alle Beteiligten zusammen und geben einen Einblick in diese Zeitreiseder Emotionen. Modernes und Historisches verbindet sich zur 900-jährigen Geschichte der Zusamstadt.

Von Birgit Alexandra Hassan

„Fantastisch, das läuft.“ – „Super, super.“ Tamás Master zeigt sich begeistert. Leichtfüßig hüpft der Regisseur der Wertinger Music-Story von Musiker zu Tänzerin, vom Turner zur Schauspielerin. Erstmals fügen an diesem Sonntag alle Beteiligten in der Wertinger Stadthalle die vielen Einzelteile zu einer spannenden und berührenden Zeitreise durch Wertingens 900-jährige Geschichte zusammen.

