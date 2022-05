Wertingen

12:00 Uhr

Bauernhof in Wertingen weicht einer Wohnbebauung

In der Haudelgasse in Wertingen sollen Wohnungen gebaut werden.

Plus In der Haudelgasse wird ein landwirtschaftliches Anwesen abgerissen. Das neue Projekt sorgt allerdings für Ärger.

Von Elli Höchstätter

Es sind nur noch ganz wenige. Nach und nach verschwinden in Wertingen die landwirtschaftlichen Anwesen. So auch in der Haudelgasse. Dort soll ein landwirtschaftliches Gebäude samt Wohnhaus, Stallungen und Nebengebäude abgerissen werden. Auf dem Areal sollen dann zwei Häuser mit insgesamt elf Wohneinheiten entstehen.

