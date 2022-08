Darum zahlt Wertingen 200.000 Euro für die neue Pflegeschule

Plus Bürgermeister Willy Lehmeier erklärt, wie Wertingen von der neuen Pflegeschule profitiert und warum die Nachbargemeinden nicht zur Kasse gebeten werden.

Es war eine Bitte der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. Die Stadt Wertingen solle sich an den Kosten für den Neubau der Pflegeschule in der Zusamstadt beteiligen. Insgesamt wird der Neubau rund drei Millionen Euro kosten. Das Projekt wird mit rund 1,77 Millionen Euro staatlich gefördert, sodass eine Finanzlücke von rund 1,2 Millionen verbleibt. Für diese Finanzlücke sollen der Landkreis Dillingen und die Stadt Wertingen aufkommen.