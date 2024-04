Wertingen

18:00 Uhr

Das ehemalige Amtsgericht in Wertingen bekommt einen Aufzug

Plus In dem Gebäude befindet sich heute unter anderem die Städtischen Galerie. Jetzt wird es barrierefrei erschlossen. Auch für das Schloss schreiten Pläne voran.

Von Laura Gastl

Es ist ein Thema, für dessen Vorankommen schon seit einigen Jahren "gekämpft" wird. So formulierte es jedenfalls Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier in der Sitzung des Stadtrats am Mittwochabend: Das Gebäude in der Schulstraße, in dem sich ehemals das Amtsgericht befunden hat, soll barrierefrei werden. Nun wurden die Pläne für das Errichten eines Aufzugs gebilligt.

Der Walmdachbau, 1904 errichtet, beherbergt zwar seit dein 1970er-Jahren kein Amtsgericht mehr. Leer steht es deshalb längst nicht. Unter anderem befinden sich darin das Einwohnermeldeamt sowie das Ordnungs- und Standesamt. Und die Städtische Galerie, die aktuell mit der Kunstausstellung "Großes Wiedersehen" viele Besucherinnen und Besucher empfängt. Und die sollen künftige Präsentationen auch dann problemlos besichtigen können, wenn sie zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen sind.

