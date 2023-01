Der VdK in Wertingen ist führungslos

Plus Seit dem Jahresbeginn hat die bisherige Vorsitzende ihr Amt niedergelegt. Der Sozialverband zählt knapp 800 Mitglieder. Wie wird es weitergehen?

Nun ist es so weit: Die Aktivitäten des Ortsverbandes Wertingen des Sozialverbands VdK ruhen seit Jahresbeginn komplett. Der jetzt beginnende Stillstand hat sich seit Längerem abgezeichnet: Die bisherige Vorsitzende Anita Wagner-Emmerlich ist bereits im Juni zurückgetreten. Sie übernahm aber den Vorsitz noch bis zum Jahresende kommissarisch. Das ist jetzt auch zu Ende.