Die Kolpingsfamilie Wertingen gibt es seit 125 Jahren

Und die Frauengruppe ist seit 50 Jahren aktiv. Neben den Neuwahlen steht bei dem Wertinger Verein die Ehrung von Mitgliedern im Mittelpunkt. Zwei sind seit 65 Jahren dabei.

Die Kolpingsfamilie Wertingen hat bei ihrer Jahresversammlung im Landgasthof Stark Bilanz gezogen. Zudem standen Neuwahlen und Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt der Versammlung.

Vorsitzende Angelika Munz begrüßte eingangs knapp 50 Kolping-Mitglieder, darunter auch Stadtpfarrer und Präses Rupert Ostermayer und Bürgermeister Willy Lehmeier. Heuer kann die Wertinger Kolpingsfamilie mit ihren etwa 170 Mitgliedern zwei Jubiläen feiern. 125 Jahre besteht inzwischen der Verein, und seit 50 Jahren ist eine Frauengruppe in der Zusamstadt aktiv.

Nach dem Abendessen eröffnete das gemeinsam gesungene Kolpinglied den offiziellen Teil. Präses Rupert Ostermayer dankte für das gute Miteinander und das Engagement der Wertinger Kolpingsfamilie. Bürgermeister Willy Lehmeier hob ebenfalls das große soziale Engagement der Kolpingsfamilie hervor und bat die Mitglieder, auf diesem Weg weiterzumachen.

Die Wertinger Kolpingsfamilie spendet mehr als 8100 Euro

Vorsitzende Angelika Munz zählte mit einer Bildpräsentation zahlreiche Aktivitäten des vergangenen Jahres auf, darunter die Christbaumsammelaktion, den Osterkerzenverkauf, die Gestaltung des Blumenteppichs an Fronleichnam, die Altkleidersammlung und die Teilnahme an der Schlossweihnacht. Die Nikolausaktion gehört seit mehr als 50 Jahren zum wichtigen Bestandteil. Aus den Aktionen Altkleidersammlung, Nikolaus-Christkindlmarkt, Palmbuschenverkauf und Christbaumsammeln wurden insgesamt über 8100 Euro gespendet. Die Spenden gingen an die Wertinger Tafel, die Lebenshilfe Wertingen, das Kinderhospiz Bad Grönenbach, den Bunten Kreis Augsburg, die Renovierung für Lourdesgrotte und das Frauenhaus Donauwörth. Kassierer Johann Meitinger informierte, dass mittlerweile 2100 Euro mehr in der Kasse seien. Die Kasse wurde von Annemarie Egger und Hans Gilg geprüft, Meitinger und der gesamte Vorstand wurden einstimmig entlastet

Angelika Munz wird als Vorsitzende im Amt bestätigt

Bei den Neuwahlen, die von Kolpingmitglied Alfred Sigg in bewährter Manier geleitet wurden, sind für weitere vier Jahre Angelika Munz als Vorsitzende, Hans Reiter jun. als Stellvertreter, Hans Meitinger als Kassierer und Schriftführerin Ingrid Friedrich von der Versammlung per Handzeichen in ihren Ämtern bestätigt worden. Als Kassenprüfer neu dabei sind Josef Engelhart und Gertrud Steppe. Präses bleibt Stadtpfarrer Rupert Ostermayer.

Ein erfreulicher Anlass war die Ehrung langjähriger Mitglieder: 65 Jahre bei Kolping dabei sind Ludwig Deisenhofer und Martin Müller. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Franz Gerblinger geehrt. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft blicken Ingrid Friedrich und Karl Flachenecker zurück. Eine Ehrung für 25 Jahre Vereinstreue erhielten Regina Kolb und Annemarie Köstler.

Über den Kolpinggarten in Wertingen wird intensiv diskutiert

Intensiv wurde über den Kolpinggarten diskutiert, den die Wertinger Kolpingsfamilie langfristig aufgeben will. Der Garten besteht seit 1980 und wird sehr rege für Feste und Feiern angemietet. Die Bewirtschaftung stellt die Kolpingsfamilie, deren Mitglieder älter werden, aber zunehmend vor Herausforderungen. Alfred Sigg erläuterte die Statuten des Kolpingwerks bei Auflösung des Vereins und Inventar. Bei einer eventuellen Auflösung des Vereins würde der Garten dem Kolpingwerk Köln zufallen. Um das zu verhindern, soll das Gartengrundstück einem sozialen Zweck zugeführt werden. Die Mitglieder werden zu gegebener Zeit darüber entscheiden.

Zum Schluss der Versammlung dankte Vorsitzende Angelika Munz für das gute Miteinander und die große Mithilfe der Aktionsleiter, die zum Gelingen der einzelnen Veranstaltungen beigetragen haben.