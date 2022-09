Wertingen

Die Vorfreude ist groß - doch trübt das Wetter den Radelspaß im Kreis Dillingen?

Plus Das Radelevent für die ganze Familie soll 2022 alle Register ziehen - schließlich gibt es einiges nachzuholen. Jetzt muss nur noch das Wetter am Wochenende mitspielen.

Von Benjamin Reif

Wenige Events werden so charmant beworben wie der Radelspaß. Überall in der Region Wertingen sind mittlerweile die prägnanten Fahrräder samt Hinweisschildern zu finden, etwa am Ortseingang der Zusamstadt. Und auch sonst sind die Vorbereitungen für das Riesenevent in der entscheidenden Phase angekommen. Es hat gedauert, aber endlich kommt die 16. Auflage des Donautal-Radelspaß nach Wertingen. Der Name ist ein wenig irreführend, führt der Weg doch zu etwa gleichen Teilen durch Donau- und Zusamtal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

