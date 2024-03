Ein besonderer Dachbodenfund in der Grundschule Wertingen

Das Objekt des Monats März ist ein antikes Tintenglas-Set. 1959 wurde eine der Flaschen gekauft, wie auf dem Etikett zu lesen ist, und vor zwei Jahren entdeckt.

Der Straßenname „Schulstraße“ deutet noch auf den ehemaligen Standort der Wertinger Volksschule hin. Sie befand sich auf dem Areal zwischen Marktplatz, Schulstraße und Kalteck. 1963 war der Neubau in der heutigen Fèrestraße 2 so weit fertig, dass die Schule umziehen und der Schulbetrieb mit dem Schuljahr 1963/64 beginnen konnte. Bei diesem Umzug kam auch das Tintenglas-Set, unser Objekt des Monats März, in die neue Schule. Vor knapp zwei Jahren entdeckte eine Kollegin die antiken Tintenfässer auf dem Dachboden der Grundschule Wertingen und übergab sie dem Heimatmuseum.

Dass die Flaschen, die schwarze, blaue und rote Tinte enthalten, mit umgezogen sind, zeigt, dass sie auch in der neuen Schule benutzt wurden. Ein Tintenfass ist ein Behälter zur Aufbewahrung von Tinte für die Anfertigung von Handschriften mittels einer Schreibfeder oder mittels eines Füllfederhalters, der damit betankt werden kann. Wann das Set auf den Dachboden wanderte, ist nicht bekannt.

Tintenglas-Set stammt noch aus der alten Volksschule in Wertingen

Interessant ist vor allem eine Flasche mit Tinten-Extrakt: Aus dem einen Liter Extrakt konnte man 30 Liter Tinte herstellen. Ein Etikett mit handschriftlichen Notizen verrät, dass diese Flasche am 15. März 1959 für 19 DM gekauft wurde und die erste Abfüllung am 16. Januar 1962 erfolgte. Bemerkenswert sind auch die Attribute, mit denen auf den Flaschen Werbung gemacht wird. So ist auf dem Etikett der roten Tinte die Eigenschaft „feurig im Ton“ genannt. Das Extrakt macht auf sich aufmerksam mit „unbegrenzt haltbar“, „allerfeinste Schultinte, fließt blau und dunkelt schwarz nach“.

Auf dem Etikett ist zu lesen, wann das Tinten-Extrakt einst gekauft wurde. Foto: Cornelius Brandelik

Drei der entdeckten Tinten stammen von der Firma Pelikan, die heute noch existiert. Neben Füllhaltern verkauft sie nach wie vor Tinte in unterschiedlichen Behältern. So gibt es „Königsblau“ in Glasgebinden mit 30 Milliliter und 62,5 Milliliter, ein Liter wird heute in einer Kunststoffflasche geliefert. Bis vor etwa zehn Jahren konnte man sich die leeren, kleinen Glasbehälter im Schreibwarengeschäft Gerblinger aus der 1-Liter-Glasflasche auffüllen lassen. Inzwischen ist der Gebrauch von Tintenfässern stark zurückgegangen. Tintenpatronen, Kugelschreiber und Filzstifte sind leichter zu benutzen.

