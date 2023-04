Wertingen

vor 49 Min.

Ein Tag heile Welt in Wertingen

Plus Beim „Frühling im Städtle“ und der folgenden Maifeier atmen die Menschen durch. Und eine Künstlerin tut mit bunten Bildern das Ihre dazu.

Von Hertha Stauch

Hans Moraw ist glücklich an diesem späten Nachmittag. Gerade hatte sein Enkel Pauli von der Mäusegruppe des Kindergartens Sonnenschein einen großen Auftritt. Vor dem Podium auf dem Marktplatz, wo die Stadtkapelle spielt, tanzen die Sonnenschein-Kinder und singen das Lied von einer schönen Welt – von Afrika bis nach Amerika und von Europa bis nach Asien: Schöne Welt ist heute auf dem Marktplatz beim „Frühling im Städtle“ in Wertingen. Sonnenschein nach einem heftigen Regentag, fröhliche Menschen unter dem Maibaum, Würstchen, Bier und Limo, der Trachtenverein D´ Zusamtaler und sein Nachwuchs, der die Sternpolka tanzt.

Gerade hat Bürgermeister Willy Lehmeier seine Ansprache zum ersten Mai, dem Tag der Arbeit, gehalten und von Solidarität gesprochen, die es braucht in der Arbeitswelt, aber auch in einem kleinen Städtchen, wenn alles gut sein soll dort. So gut wie jetzt, wo so viele Menschen wie schon lange nicht mehr zusammenkommen, die ständigen Sorgen vergessen und den schönen Augenblick in einer komplexen und schwierigen Welt feiern. Da sitzen Stadträte und Stadträtinnen und prosten sich zu, da malen die Kinder bunte Kreidebilder auf die Straße, da schwingen sich Mutige auf dem Trampolin in luftige Höhen, da zeigen die Teak-Wondo-Sportler aus Wertingen und Fitness-Damen aus Roggden, was sie draufhaben, und da locken die Geschäfte mit Rabatten und Aktionen ihre Kunden.

