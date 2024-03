Freie Wähler Wertingen wollen Klimatag durchführen

Der Ortsverein spricht über die Natur, mehr Blühwiesen und einen Bürgerdialog. Dieser soll mit Fachreferenten und einer Ausstellung vonstattengehen.

Beim Monatstreffen der Freien Wähler im Gasthof Bergfried referierten Stadtrat Tobi Munz und sein Sohn Fabian über das verabschiedete Klimaschutzkonzept der Stadt. Dabei konzentrierten sich die beiden Referenten nicht auf die Themenfelder regenerative Energien oder die elektrische Mobilität. Ihr Ansatz war an diesem Abend die Natur. Ziel sei es, so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich für dieses wichtige Thema zu gewinnen und mitzunehmen. Dabei müssten die Maßnahmen bezahlbar bleiben und kurzfristig umsetzbar sein. So wäre es nach Meinung der beiden Referenten hervorragend, wenn an allen Schulen ein „Mini“-Klimaschutzkonzept entwickelt würde. Dabei sei das persönliche Mitwirken der Schülerinnen, Schüler und Eltern am Projekt Voraussetzung für einen erfolgreichen Verlauf. Vorschläge hierzu ließen sich bereits im vorliegenden Klimaschutzkonzept finden.

Freie Wähler Wertingen und ihr Zugang zum Klimaschutzkonzept der Stadt

„Das Pflanzen von Bäumen und der davon ausgehende Nutzen für das menschliche Leben ist ein ungeheurer Schatz, den man nur heben müsste“, so Tobias Munz. „Deshalb ist auch die Initiative der Stadt zu begrüßen, ortsprägende Bäume zu schützen und notwendige Erhaltungsmaßnahmen finanziell zu fördern“. Die Ausweitung der Blühflächen und eine veränderte Herangehensweise bei der Pflege und dem Unterhalt von Nutz- und Ziergärten seien weitere, wichtige Ziele. So empfiehlt Munz Senior, bestimmte Fläche über den Winter stehenzulassen und nicht alles bereits im September im Garten abzuräumen. „Die Insekten sind dankbar, wenn sie Rückzugsbereiche in der kalten Jahreszeit vorfinden.“ Doch dazu sei ein neuer Blick auf die Zusammenhänge in der Natur und eine veränderte Herangehensweise im heimischen Garten nötig.

Nach dem Vortrag verständigten sich die Anwesenden auf die Durchführung eines Klimatags in Wertingen. Unter dem Motto „Die Freien sorgen für ein gutes Klima“ sollen ein Bürgerdialog mit Fachreferenten und einer Ausstellung durchgeführt werden. Die Planungen für diesen Bürgerdialog soll bereits in den nächsten Wochen aufgenommen werden. (AZ)

