Wertingen

17:30 Uhr

Jäger spüren Aggressionen: Brennende Jägerstände in Wertingen und der Region

Mehrere Jägerstände standen in den vergangenen Wochen in der Region in Flammen. Was steckt dahinter?

Plus Allein beim Wertinger Reutenhof brannten an einem Tag drei Ansitze ab. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang nicht aus. Sie tippen auf Brandstiftung.

Ist es ein Serientäter? Fest steht, dass sich die Fälle von angezündeten Jagdkanzeln häufen. In der Wertinger Gegend und im Augsburger Land standen sie in den vergangenen Wochen immer wieder in Brand. Die Polizei sucht nach einem Brandstifter – und schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Jäger berichten von zunehmender Aggression im Wald.

