Wertingen

Katharina Zalog hört auf, das Romana zu führen

Viele Jahre lang führte Katharina Zalog das Restaurant und die Pizzeria Romana in Wertingen. Ihre Tochter Weronika unterstützte sie dabei tatkräftig. Nun beenden beide dieses Kapitel in ihrem Leben.

Plus Für die 49-Jährige war das Restaurant ihr Lebensmittelpunkt. Sie nennt die Gründe für ihren Entschluss.

Von Marion Buk-Kluger

Fast 18 Jahre lang war das Restaurant und die Pizzeria Romana in Wertingen der Lebensmittelpunkt von Katharina Zalog. Als sie einst mit ihren drei Kindern von Polen nach Wertingen kam, begann von diesem Tag an ihre Zeit in dem Haus, das viele auch immer noch den Gasthof zum Schwanen nennen.

