Wertingen

Kokett, stimmgewaltig und barfuß tanzend

Manchmal sogar ohne Schuhe oder als "Drei Engel für Charlie": An einem zauberhaften Abend im Rahmen der ersten Wertinger Festspiele ziehen drei junge Sängerinnen alle Register.

„So schöne, stolze Mädchen“ ist es leise aus dem Publikum zu hören. Gemeint sind die Fristingerin Annika Egert, Marie Maidowski und Mirlinda Koci. Jede der drei jungen Sopranistinnen verzaubert das gut besetzte Publikum auf ihre Weise. Marie Maidowski singt mit sanfter, klarer Stimme das Blumenmädchen Eliza Doolittle aus dem Musical My Fair Lady. Im weißen Kleid steht sie anmutig, fast schüchtern auf der Bühne und singt: „I could have danced all night.“ Spontan verlässt sie die Bühne und tänzelt beschwingt im Wechselschritt durch den Mittelgang des Zuschauerraums der Wertinger Stadthalle.

Den Mut zu so viel Courage hat Sängerin Marie wohl wegen Hausmatadorin Annika Egert gefasst. Die kokettiert mit dem Heimatpublikum in einer verwandelten Wertinger Stadthalle. Die drei Sopranistinnen wechseln ihre klassischen Kleider, ihre Rollen und die gesungenen Sprachen beständig an diesem Abend. Auch die Wertinger Stadthalle ist in ein komplett anderes Kleid geschlüpft: Ein Teppich und dunkle Vorhänge umrahmen die Bühne. Die ist ausgestattet mit einem schwarzen Flügel, wunderschönen Blumenarrangements und einem Kanapee. Sowie einem riesigen Bildschirm. Auf diesem wechselt passend zu den Liedern das Hintergrundbild. Annika Egert besingt als Elisabeth aus dem Thannhäuser diese räumliche Verwandlung der Stadthalle mit vielen, schnellen Tonfolgen: „Dich teure Halle grüß ich wieder.“ Eine augenzwinkernde Anspielung auf so manches, als überteuert kritisiertes Theatersanierungsprojekt wie der Moderator des Abends, Tenor Philipp Lüsebrink erklärt. Auf dem Bildschirm leuchtet ein goldener Prunksaal auf. Konzertsaal-Atmosphäre mit einfachen Mitteln erzeugt.

