Wertingen/Lauterbach

„Ich wäre gern Pretty Woman, seh aber aus wie Angela Merkel“

Merkel-Double Marianne Schätzle brachte in Wertingen das Publikum zum Lachen.

Plus Kleinkunstbühne: Die Kabarettistin Marianne Schätzle überzeugt mit kreativem Wortwitz, authentischer Spielkunst und natürlichem Charme.

Von Helmut Sauter

Der Kleinkunstbühne Lauterbach ist rechtzeitig zu Beginn der Faschingszeit mit der Kabarettistin Marianne Schätzle aus Hilzingen am Bodensee ein Glücksgriff gelungen. Im voll besetzten Wertinger Kino, eine der Spielstätten nach dem Wegfall der Gastwirtschaft Straub, brachte das langjährige Merkel-Double mit seinen kurzweiligen Geschichten und kleinen Dramen das Publikum immer wieder zum Lachen. Dabei schaffte die Kabarettistin durch ihren schwäbisch-alemannischen Dialekt, ihren natürlichen Charme und die hohe Identität ihrer Alltagserlebnisse eine unmittelbare Nähe und Bindung zu den begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer.

Geschickt fängt sie das erwartungsfrohe Publikum von Anfang an mit Erinnerungen an die Kindheit ein. Wer hat nicht auf dem Pausenhof Gummitwist oder „Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann“ gespielt?! Dieses beliebte Kinderspiel wird heute von der woken Minderheit als rassistisch eingestuft und Völkerball als Kriegshetze. Ihre Trauer über die verlorene Kindheit gipfelt in einem Lied, das zum Mitklatschen animiert und die Lacher auf seiner Seite hat.

