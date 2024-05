Wertingen

Müller-Bau: Das sind die neuen Wohnungen in der Industriestraße

Plus Im Neubau in Wertingen gibt es neben Drogerie- und Restpostenmarkt zusätzlich 18 Appartements. Wie sie aussehen und ab wann sie vermietet werden.

Von Laura Gastl

Vor dem großen Neubau an der Industriestraße ist der Parkplatz voll. Menschen wuseln in den Restpostenmarkt Los Sparos hinein und wieder hinaus, nebenan beim Drogeriemarkt Müller sieht es ähnlich aus. Doch der Gebäudekomplex, errichtet unter der Firma Erwin Müller Real Estate, umfasst noch mehr. 18 Wohnungen befinden sich im oberen Stockwerk und sind inzwischen so gut wie fertig. Nun hat die Bauherren-Familie Müller präsentiert, wie sie aussehen. Ein Einblick.

Der Zugang befindet sich parallel zur Industriestraße auf der Rückseite des Gebäudes, das in Anlehnung an den Straßennamen und die Hausnummer "Projekt i11" genannt wird. Durch ein helles Treppenhaus geht es hinauf in den sogenannten "Laubengang". Was hier entstanden ist, ist "ein kleines Dorf auf einem Verbrauchermarkt" – so formuliert es der Projektleitende Architekt Hans-Ulrich Rothacker. Eine zutreffende Beschreibung für das, was sich hier auftut.

