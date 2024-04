Neuer Lehrer für Cello an der Musikschule Wertingen

Shady Darwish möchte sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene für das sonore, tiefe Streichinstrument begeistern.

Ab dem neuen Schuljahr 2024/25 wird der 29-jährige Cellist Shady Darwish das Lehrerteam der Musikschule Wertingen bereichern. Er möchte die Menschen in Wertingen für sein Instrument begeistern und spricht dabei sowohl Anfänger ab sechs Jahren als auch Fortgeschrittene und Erwachsene an, die seine Leidenschaft für das sonore tiefe Streichinstrument teilen. Shady Darwish würde sich freuen, wenn er bald eine lebendige und spielfreudige Celloklasse ausbilden dürfte, die das Streicherensemble und die Musiklandschaft in Wertingen bereichert, heißt es in einer Mitteilung der Musikschule.

Darwish ist in Kairo geboren und stammt aus einer musikalischen Familie. Sein Vater ist Pianist, die Mutter Sängerin und sein Großvater war ein in den arabischen Ländern berühmter Komponist. Nach seinem Bachelor in Kairo machte Shady Darwish seinen Master 2022 am Leopold Mozart College bei Prof. Julius Berger und bei Prof. Hyun-Jung Berger. Er war Mitglied im Kairo Symphony Orchestra und ist seit 2021 Stipendiat der Yehudi Menuhin Live Music Now Augsburg e.V.

Neben seiner Konzerttätigkeit unterrichtet er derzeit an Musikschulen in München. Am „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 15. Juni, gibt es für alle Interessierten in der Musikschule Wertingen die Möglichkeit, auch den neuen Musikpädagogen kennenzulernen und sich zum Cellounterricht anzumelden. (AZ)