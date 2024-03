Wertingen

vor 39 Min.

So soll das neue Buttinette-Logistikzentrum in Geratshofen aussehen

Plus Das Wertinger Unternehmen investiert im Gewerbegebiet voraussichtlich mehr als 30 Millionen Euro. Nebenan ist noch eine große Lagerhalle geplant. Es gibt ein Problem.

Von Berthold Veh

Die Firma Buttinette möchte im Industrie- und Gewerbepark des Wertinger Stadtteils Geratshofen ein neues Logistikzentrum bauen. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Wertinger Stadtrats wird am Mittwochabend deutlich, welch gigantische Dimensionen dieses Projekt hat. Die beiden Buttinette-Geschäftsführer Josef Wagner und sein Sohn Peter sind zur Debatte über den Bauantrag ins Foyer der Wertinger Stadthalle gekommen und bekommen von den Stadträten viel Rückenwind. "Wir freuen uns auf den Spatenstich", sagt Bürgermeister Willy Lehmeier. Geschäftsführer Josef Wagner erklärt unserer Redaktion vorab die Notwendigkeit. "Wir bauen ein neues Versandhaus, um wettbewerbsfähig zu bleiben", betont der Firmenchef.

Der bestehende Standort des Unternehmens in der Wertinger Industriestraße bleibe in vollem Umfang erhalten, versichert Josef Wagner. Nur das Logistikzentrum wandere ins Gewerbegebiet Geratshofen. In Spitzenzeiten verlassen gegenwärtig etwa 25.000 Pakete täglich das Firmengelände in der Industriestraße. Am bisherigen Ort in der Kernstadt sei dieses Aufkommen ohne Verzögerungen kaum zu stemmen. Und verspätete Lieferungen würden von Kunden und Kundinnen nicht mehr akzeptiert, die bestellte Ware müsse schnellstmöglich geliefert werden, hatte Josef Wagner jüngst unserer Redaktion erläutert. Im neuen Logistikzentrum der Firma, die für ihre Bastelprodukte ebenso bekannt ist wie für ihre Faschingsartikel, wird es doppelt so viele Anfahrtsplätze für Lastwagen geben als bisher, insgesamt 14.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen