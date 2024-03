Wertingen

So sollen Baumeister von morgen in Wertingen begeistert werden

Die Vorschulkinder des Wertinger Kinderhauses sind an der Feil-Station mit vollem Einsatz dabei. Mit Feilen und Raspeln arbeiten sie Vertiefungen in das Holz.

Plus Die Kampagne "Baumeister gesucht!" der Bayerischen Bauwirtschaft soll Kinder für das Bauen begeistern. Ein Termin im Kinderhaus Gänseblümchen in Wertingen.

Von Anna Lena Mayr

Der Sportraum im Kinderhaus "Gänseblümchen" in Wertingen wird an diesem Freitag zur Werkstatt. Denn Nicki Nagel und Harry Hammer von der Kampagne "Baumeister gesucht!" sind zu Besuch. Die Buben und Mädchen der Vorschulgruppe strömen in den Raum und schauen sich staunend um. Sie freuen sich, einen Tag wie in der Serie "Bob der Baumeister" zu verbringen. "Wir brauchen noch Helme", stellt eines der Vorschulkinder fest. Und so wuseln zwischen Werkbänken und Werkzeugsets der Bayerischen Bauwirtschaft 15 kleine Baumeister in gelben Handwerker-Helmen umher.

Bevor sich die Kinder an vier Stationen ausprobieren können, gibt es noch ein Quiz für sie. Harry Hammer zeigt Bilder von den Werkzeugen, die sie gleich benutzen dürfen, und die Kinder müssen sie erraten. Während bei dem Bild eines Hammers alle Hände nach oben gehen, sind es bei der Feile und der Raspel schon weniger. Ein Junge wirft ein, es wisse sogar, was eine Bohrmaschine ist, doch Harry Hammer muss es leider enttäuschen: "Die haben wir heute nicht dabei." Aber dafür das Baumeister-Lied: Passend zur Motivation der kleinen Baumeister singen alle zusammen zur Melodie des Kinderliedes "Wer will fleißige Handwerker seh´n", mit einer kleinen Umformulierung im Text: statt Handwerker singen sie Baumeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

