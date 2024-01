Wertingen

Stickerei aus Südkorea erinnert an Anton Trauner

Plus Das besondere Stück ist im Zeitstrahl zu sehen. Es passt zum Stadtjubiläum und stammt vom Missionar Trauner, von dem es eine Büste an der Stadtpfarrkirche gibt.

Von Cornelius Brandelik

Jeden Monat stellen wir in dieser Serie ein Objekt aus dem Heimatmuseum in Wertingen vor. Das Objekt des Monats Januar 2024 schlummert normalerweise im Depot des Heimatmuseums. In diesem Monat ist es im Erdgeschoss des Schlosses in der Vitrine des Zeitstrahls zu sehen. Für das Objekt des Monats ist hier eine eigene Vitrine installiert.

Die Stickerei war ein Geschenk zum Wertinger Stadtjubiläum

In einem dünnen Holzrahmen kann man hinter Glas eine Stickerei aus Südkorea bewundern. Diese wird umrahmt mit dem ebenfalls gestickten Text: "700 Jahre Stadt Wertingen, Stadt Wertingen 1274 – 1974, Herzlichen Glückwunsch, Pfarrei St. Martin, Korea, Anton Trauner."

