Wer hat die Wertinger Stadthalle beschmiert?

Während einer Veranstaltung werden Kellerräume der Stadthalle in Wertingen beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bisher unbekannte Vandalen haben sich am 27. März zwischen 17.50 und 19 Uhr während einer Veranstaltung unbefugt in den Kellerräumen der Wertinger Stadthalle am Landrat-Anton-Rauch-Platz aufgehalten und besprühten dort mehrere Wände mit Graffiti.

Der so mutwillig angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. (AZ)