Wertinger Lourdeskapelle ist seit Wochen geschlossen

Die Mariengrotte wurde Anfang Oktober beschädigt. Der Schaden ist weitaus größer als Geld im Opferstock war. Wie geht es weiter?

Seit dem Einbruch Anfang Oktober ist die Lourdeskapelle neben der Wertinger Stadtpfarrkirche abgesperrt. Dabei wurde nicht nur das Metall des Opferstocks gewaltsam aufgebrochen. Der Opferstock war zuvor an dem Mauerwerk befestigt und ist ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Stadtpfarrer Rupert Ostermayer vermutet, dass die Täter mit schwerem Werkzeug und roher Kraft an dem Behälter hantieren mussten, um das dicke Metall aufbiegen zu können.

Im Mai dachte man an die Renovierung der Wertinger Lourdeskapelle

Dabei war im Mai noch der Gedanke aufgekommen, die Kapelle zu renovieren. In der Mainacht hatte die Kolpingfamilie Wertingen 1700 Euro erhalten. Der Betrag stammt aus der Osterkerzen- und Palmbuschenaktion am Palmsonntag und sollte für die Innenrenovierung der Lourdesgrotte verwendet werden.

Geschlossen bleibt derzeit die Lourdes-Kapelle neben der Wertinger Stadtpfarrkirche. Dort wurde der Opferstock gewaltsam aufgebrochen. Foto: Taisia Matwejew

Bevor der Gedanke weitergesponnen werden konnte, wurde Anfang Oktober, an einem Freitagvormittag der Opferstock der Kapelle gewaltsam aufgebrochen und die Lourdeskapelle damit stark beschädigt. "Der Opferstock in der Grotte ist aufgebrochen und zerstört worden. Die Grotte bleibt vorerst geschlossen." Ein schlichter Papierausdruck, gehüllt in eine Plastikfolie, klebt an der Tür und weist auf den Vorfall hin. Gleich daneben die Mitteilung: "Unsere Mariengrotte ist ein Ort der Stille und Einkehr. Für viele Menschen ist sie eine wichtige Anlaufstelle, um ihre persönlichen Anliegen vor Gott darzubringen. Jede Form von Vandalismus, Sachbeschädigung und Diebstahl wird nicht geduldet und bei der Polizei zur Anzeige gebracht." Angezeigt wurde die Tat, die mitten am Tag geschah, Täter oder Täterin haben sich bisher keine gefunden.

Laut Pfarrer Rupert Ostermayer lässt sich der Schaden schwer beziffern

Ostermayer erklärt, der Schaden ließe sich schwer beziffern: Nicht nur koste der eiserne Opferstock einige hundert Euro. Hinzu kämen noch die Kosten für Zusatzarbeiten, da der Behälter eigemauert gewesen sei. „Da sind wir schon bei einer vierstelligen Summe“, so der Pfarrer. Dabei seien den Tätern vermutlich lediglich ein paar Euros zugefallen, da zuvor der Opferstock geleert worden ist.

Auch die Geldverwaltung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, da das mit den zuständigen Gremien abgesprochen werden müsse, erklärt Ostermayer. „Da brauchen unsere Institutionen schon etwas Zeit.“ Wie lange der Ort für persönliche Gebete noch geschlossen bleibt, ist somit nicht abzusehen.

Die Wertinger Lourdeskapelle ist denkmalgeschützt

Darüber hinaus ist die Lourdeskapelle denkmalgeschützt. Ein 133 Jahre altes Gemäuer sei laut Ostermayer etwas schwieriger zu ersetzen. Auch vorher habe es bereits Versuche gegeben, Geld aus dem Schlitz zu ziehen. Die Kratzspuren rund um das Einwerfloch bewiesen es. „In meinen 13 Jahren seit ich hier in Wertingen arbeite, habe ich noch nie so eine beabsichtigte und gewaltsame Tat bei uns gesehen“, sagt Ostermeyer. Die Lourdeskapelle war bisher ganz vor Diebstählen verschont geblieben, hatte einzig mit einem anderen Problem zu kämpfen: mit wachsverklebten Schlitzen des Opferstocks.