Wirtschaftsvereinigung will keine Sperrung des Wertinger Marktplatzes

Plus Der Zusammenschluss der Wertinger Geschäftsleute sorgt sich um die Zukunft der Innenstadt. Vor allem ein Wegzug wird kritisch gesehen.

Sollen künftig noch Autos auf dem Wertinger Marktplatz fahren dürfen oder soll der Verkehr raus aus dem Zentrum? Diese Frage wird seit Längerem in der Zusamstadt leidenschaftlich und kontrovers diskutiert – auch vom Vorstand der Wirtschaftsvereinigung Wertingen (WVW). Dieser hatte sich bei einer Sitzung mit dem Thema Verkehrsberuhigung am Marktplatz auseinandergesetzt.

In einer Stellungnahme erklärten nun die Verantwortlichen der Wirtschaftsvereinigung, dass ihnen keine konkreten Pläne oder eine angedachte Umsetzung vorliege. Vonseiten der Stadt und des Wirtschaftsreferenten Franz Stepan seien der Führungsmannschaft der WV unterschiedliche Aussagen hinsichtlich des aktuellen Standes unterbreitet worden. Diese würden von einer kompletten Sperrung des Marktplatzes für den Autoverkehr, einer zeitlich beschränkten Sperrung bis hin zu einer "Ko-Lösung" von Autos, Fahrrädern und Fußgängern reichen. Insofern würde sich der WV-Vorstand auf Gehörtes beziehen. Ausdrücklich betont er aber, dass er jederzeit gerne in einen gemeinsamen Dialog mit dem Arbeitskreis Verkehr trete, um sachlich fundierte Informationen zu bekommen.