Wertingen

17:26 Uhr

Wo sich Fotografie und Zeichenkunst treffen: Kunstausstellung in Wertingen

Was ist Fotografie, was ist Malerei? Bei der Arbeit von Gerlinde Zantis und Michael Dohle sollen diese Grenzen bewusst verschwimmen. Links im Bild ist ein Pastell von Gerlinde Zantis zu sehen, rechts eine Fotografie von Michael Dohle.

Plus Eine Symbiose von Fotografie und Zeichnungen – die kann man nun in Wertingen betrachten. Zeichnerin Gerlinde Zantis und Fotograf Michael Dohle präsentieren ihre Werke.

Von Verena Hafner Artikel anhören Shape

"Es ist wieder angerichtet": Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Willy Lehmeier die zahlreich erschienenen Gäste, die vergangenen Freitag zur Vernissage der Städtischen Galerie Wertingen geladen waren. Zu Beginn bedankte sich Lehmeier bei jenen, die diese Ausstellung möglich gemacht haben; der Wertinger Kunstkreis mit Ursula Geggerle-Lingg in Kooperation mit der Vhs Zusamtal sowie Verena Beese als Mitarbeiterin der Stadt. Nach einer Vorstellung der beiden ausstellenden Künstler und einer musikalischen Untermalung durch das Duo little fire übergab er das Wort an Ursula Geggerle-Lingg. Sie führte mit Zantis und Dohle ein interessantes Künstlergespräch, das es in der Form zum ersten Mal bei einer Vernissage gab. Es ermöglichte den anwesenden Gästen einen Einblick in die Zusammenarbeit von Zantis und Dohle sowie die Entstehung und Schwerpunkte ihrer Werke.

