Wertingen

vor 19 Min.

Zwischen Kreuzkümmel und Curry: Ein Besuch im King Masala in Wertingen

Plus Das indische Restaurant in der Augsburger Straße gibt es seit bald zwei Jahren. Aman ist 27 und führt es für seinen Vater. Er weiß, was die Wertinger gerne bestellen.

Von Laura Gastl

In der Küche klappern die Töpfe, im Gastraum dudelt indische Musik – und das schon vormittags, wenn noch kein Gast auf den rot-gelb gepolsterten Stühlen sitzt. Gleichwohl laufen im King Masala, dem indischen Restaurant in der Augsburger Straße in Wertingen, bereits die Vorbereitungen für den Tag. "Das Küchenpersonal fängt schon um neun Uhr an", sagt Aman, der nur einen Namen trägt – das Konzept Vor- und Nachname ist in Indien zum Teil anders als in Deutschland – und in dem Lokal den Hut aufhat. Frischen Reis kochen, Soßen, Fleisch und Gemüse schneiden, einlegen und herrichten – all das gehört dazu. Mittags werden die ersten Gäste erwartet, am Abend dann noch mehr.

King Masala, das bedeutet so viel wie "König Gewürz". Als Tarsem Lal, Amans Vater, vor etwa zwei Jahren das Restaurant in Wertingen eröffnete, war das nicht sein erstes unter diesem Namen. Auch in München und Augsburg führt der Inder, der vor 45 Jahren nach Deutschland gekommen ist, zwei Gastronomiebetriebe dieser Art. Für die dritte Filiale in Wertingen entschied er sich, weil viele seiner Gäste von dort aus in die Fuggerstadt zum Essen kamen. Mit frischer Farbe und neuer Einrichtung machte er aus dem Restaurant an dem Wertinger Kreisverkehr, das zuvor unter anderer Leitung noch ein chinesisches war, ein indisches.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen