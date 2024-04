Wertingen

11:30 Uhr

Zwischen Meer und Mühlrad: Das ist das Restaurant "Santorini" in Wertingen

Plus Vor genau zwei Jahren hat das griechische Lokal an der Zusaminsel in Wertingen eröffnet. Inhaber Christos Doulis spricht über seine alte und seine neue Heimat.

Von Laura Gastl

Wer in dieser Ecke Wertingens noch nie war, erwartet hier wohl kein Restaurant. Die Mühlgasse ist schließlich eine schmale Straße und je weiter man hineinfährt, desto mehr glaubt man, sich in einem reinen Wohngebiet zu befinden. Doch da ist es – ein weiß-blaues Schild auf einem hohen, terrakottafarbenen Bau mit der Aufschrift "Griechisches Restaurant Santorini".

"Der Name war der Wunsch meines Sohns", verrät Chef Christos Doulis, während er auf einem der Stühle aus dunklem Holz in seinem Lokal sitzt. Ein von Backsteinen umrahmtes, bogenförmiges Fenster, eine türkisfarbene Wand und Dekoration, die ans Meer erinnert – ein kleines Segelschiff und ein hölzernes Steuerrad zum Beispiel – schaffen Atmosphäre. "Poseidon, Athen, El Greco", zählt Doulis auf. "Diese Namen gibt es schon genug." Und so wurde sein Restaurant das Santorini, als er am 14. April vor genau zwei Jahren eröffnete. Keine leichte Entscheidung, so kurz nach der Pandemie – aber eine, die der Gastronom auf keinen Fall bereut.

