Zusamaltheim

Zusamaltheim investiert in schnelleres Internet

Zusamaltheim muss in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen. Allerdings greifen die Verantwortlichen der Kommune in den Sparstrumpf.

Plus Der geplante Glasfaserausbau schlägt bei den Finanzplanungen zu Buche. Doch wann es wirklich schnelleres Internet in der Gemeinde gibt, steht noch nicht fest.

Von Elli Höchstätter

Die gute Nachricht vorweg. Zusamaltheim muss in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen, um die anstehenden Aufgaben und Investitionen zu stemmen. Allerdings greifen die Verantwortlichen der Kommune in den Sparstrumpf, sprich in die Rücklagen, und entnehmen daraus 1,1 Millionen Euro. Damit wird das Sparschwein nicht komplett geleert, denn darin befinden sich – Stand Ende 2022 – 3,2 Millionen Euro. Dem- gegenüber stehen Schulden von 170.000 Euro.

Wann der Glasfaserausbau in Zusamaltheim startet, ist noch unklar

Mit den Finanzen der Kommune befasste sich der Gemeinderat Zusamaltheim in seiner jüngsten Sitzung. Dabei wurde auch erörtert, wofür das Geld in den nächsten Jahren ausgeben werden soll. Da ist zu einem der Breitbandausbau. Konkret geht es um einen Glasfaseranschluss bis zum Haus. Dafür sind im Etat für dieses Jahr eine Million Euro veranschlagt und noch weitere Summen in den kommenden Jahren. Wie Bürgermeister Stephan Lutz im Nachgang zur Sitzung erläuterter, sei aber noch gar nicht klar, ob der geplante Glasfaserausbau in diesem Jahr gestartet werden kann. Die Kommune bleibt am Ende auch nicht auf den gesamten Kosten sitzen. Laut Bürgermeister Lutz wird es einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent geben. Vom Glasfaserausbau ausgenommen ist übrigens Marzelstetten. Dieser Ort verfügt bereits über schnelle Internet-leitungen.

