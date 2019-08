vor 43 Min.

Cyberpunk, Pokémon, Zelda: Die Spiele-Highlights der Gamescom

An vier Tagen wird Besuchern der Gamescom 2019 vieles geboten. Vor allem geht es um Spiele, die bald erscheinen. Wir stellen die Highlights vor.

Von Lisa Gilz

Zum Start der Gamescon präsentieren verschiedene Hersteller ihre neusten Spiele oder kündigen diese an. CD Projekt Red präsentiert ihr Spiel "Cyberpunk 2077". Die Macher der "The Witcher"-Serie haben mit "The Witcher 3" eines der besten Spiele in den letzten Jahren auf den Markt gebracht. Das neue Rollenspiel "Cyberpunk 2077" erscheint nächstes Jahr im April.

Das Spiel wurde schon auf der E3 vorgestellt, jetzt aber das erste Mal mit den deutschen Stimmen. Zuletzt machte das Spiel durch die Besetzung des Charakters Johnny Silverhand auf sich aufmerksam, der durch den Schauspieler Keanu Reeves verkörpert wird.

Mehr Eindrücke zum Spiel bekommen Sie hier durch den aktuellen Trailer:

Borderlands auf der Gamescom 2019: Neue Gesichter, alter Stil

Ein Spiel, auf das Fans nicht mehr so lange warten müssen, ist Borderlands 3. Der Ego-Shooter, der vor allem im Koop-Modus gespielt wird, überzeugte schon in den ersten drei Spielen "Boarderlands", "Borderlands 2" und "Borderlands: The Pre-Squel" mit seinem außergewöhnlichen Grafik-Design und Humor. Nach fünf Jahren ist es jetzt bald so weit. Am 13. September erscheint "Borderlands 3" mit neuen Charakteren für Windows, die PlayStation 4 (PS4) und die Xbox One.

Neuauflage eines Klassikers: Square Enix stellt "Final Fantasy VII Remake" vor

Final Fantasy XII war Ende der 90er Jahre das erste Spiel der Reihe, das so wohl für die PlayStation, als auch für Windows erschien. Der Remake des Fantasy RPGs wurde schon 2015 angekündigt, präsentierte aber jetzt auf der Gamescom seinen ersten deutschen Trailer. Das Spiel erscheint am 3. März 2020 für die PS4.

Nintendo bietet auf der Gamescom neue Spiele zum Testen an

Auch Nintendo-Spiele wie "Luigi´s Mansion 3" oder "Zelda: Link´s Awakening" können auf der Gamescom ausprobiert werden. Auch "Pokémon: Schild und Schwert" ziehen die Spieler an. Rocket Beans TV war nur eine der Gruppen von YouTubern und Twitch-Streamern, die auf Bühnen und im Live-Stream die Spiele ausprobiert hat.

Themen Folgen