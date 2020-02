Das sagt Webasto-Chef Engelmann zum Ausnahmezustand

Plus Seit sich Mitarbeiter des Autozulieferers mit dem Coronavirus infiziert haben, leitet Holger Engelmann ein Unternehmen im Ausnahmezustand. Wie er damit umgeht.

Wie geht es Ihren erkrankten Mitarbeitern und ihren Familien in China und Deutschland?

Engelmann: Wir stehen in engem Austausch mit unseren Mitarbeitern und zum Teil auch ihren Familien und freuen uns, dass es allen in China und in Deutschland positiv getesteten Kollegen gut geht und die Krankheit bei ihnen einen relativ leichten Verlauf zu nehmen scheint. Einige davon sind auch schon symptomfrei.

Rechnen Sie mit weiteren Infektionen bei Webasto oder gehen Sie davon aus, das die Infektionskette unterbrochen ist?

Engelmann: Da wir den Standort am 29. Januar frühzeitig vorsorglich geschlossen haben, die Risikogruppen schnell eingegrenzt und die Mitarbeiter gebeten haben, im Homeoffice zu arbeiten, gehen wir davon aus, dass wir die Infektionskette im Unternehmen unterbrechen konnten. Für die Wirksamkeit unserer Maßnahmen spricht, dass wir bisher keinen Coronavirus-Fall an einem unserer anderen deutschen Webasto-Standorte haben.

Wie kommen Ihre deutschen Kollegen in China, die von dem Reisestopp betroffen sind, mit ihrer Situation zurecht?

Engelmann: Wir haben einige deutsche Kollegen, die ihren Arbeitsschwerpunkt in China haben. Diese sind ebenfalls von unserem Reisestopp bis auf Weiteres für Reisen von und nach China betroffen. Wir stehen mit diesen regelmäßig im Austausch, es geht ihnen gut.

Wie ist die Situation in den geschlossenen chinesischen Standorten?

Engelmann: Bis Ende Januar waren unsere chinesischen Werke im Rahmen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen. Der Start unserer Produktion wird sich voraussichtlich auf den 9. Februar 2020 verschieben, da sowohl die chinesischen Behörden als auch unsere Kunden vor Ort die Schließung ihrer Werke verlängert haben. Für die Region Hubei, in der Wuhan liegt, werden die chinesischen Behörden die Beschränkung für den Personen- und Güterverkehr voraussichtlich am 17. Februar wieder aufheben. Wir sind täglich im engen Kontakt mit den chinesischen Behörden, da derzeit nicht auszuschließen ist, dass sich dieser Zeitplan nochmals verschieben wird. Daher können wir Auswirkungen auf die globalen automobilen Lieferketten nicht ausschließen.

Webasto wird in Deutschland nun mit dem Coronavirus verknüpft. Wie schlecht ist das für das Image?

Engelmann: Wir bekommen im Augenblick sehr viele positive Rückmeldung für unsere transparente und schnelle Kommunikation und unser Krisenmanagement. Dies gibt uns viel Kraft in dieser besonderen Situation, denn für uns steht nicht nur das Wohl unserer Mitarbeiter, sondern auch der Gesellschaft insgesamt im Vordergrund. Was dabei oft untergeht ist, dass bis auf China an all unseren Standorten außerhalb von Stockdorf der Betrieb ganz normal weiterläuft. In Stockdorf können unsere Kollegen, die hier zentrale Funktionen für die Webasto Gruppe erfüllen, ihre Arbeit vorübergehend auch digital erledigen. Um die Anforderungen unserer Kunden in dieser Sondersituation weiterhin zuverlässig und auf höchstem Qualitätsniveau erfüllen zu können, haben rund 20 Kollegen in unserem Testing und Prototypenbau für Dachsysteme bereits am 4. Februar ihre Tätigkeit in Stockdorf auf freiwilliger Basis wieder aufgenommen. Diese Entscheidung haben wir nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt gemeinsam mit dem Betriebsrat getroffen. Zudem stehen wir in regelmäßigem Kontakt mit unseren Kunden und Lieferanten, die großes Verständnis für unsere Situation zeigen, und besprechen individuell mit ihnen die nächsten Schritte.

Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto SE, leitet derzeit ein Unternehmen im Ausnahmezustand. Bild: Sven Hoppe, dpa

China ist Ihr wichtigster Einzelmarkt. Wie hoch wird der wirtschaftliche Schaden durch den Produktionsstopp in China aber auch durch die Zwangspause in der Stockdorfer Zentrale für Webasto sein?

Engelmann: China ist nicht nur für uns ein wichtiger Produktionsstandort und Markt, sondern auch für viele unserer Kunden. Wir stehen im täglichen Austausch mit den zuständigen Behörden sowie unseren Kunden und Lieferanten. Einen möglichen finanziellen Schaden für unser Unternehmen können wir aktuell nicht beziffern, da unklar ist, wie sich die Situation – vor allem auch die Nachfrage von unseren Kunden, die in China produzieren – weiterentwickelt. Zum heutigen Zeitpunkt sind keine Werke außerhalb von China von einer Schließung betroffen. Auswirkungen auf die globalen automobilen Lieferketten können wir derzeit nicht ausschließen. Die vorübergehende Schließung unseres Verwaltungs- und Entwicklungsstandorts Stockdorf ist natürlich eine besondere Situation, mit der wir professionell umgehen. Sie hat aber aktuell keinen Einfluss auf die Lieferkette.

Wo arbeiten Sie eigentlich, so lange die deutsche Zentrale geschlossen ist? Kämen Sie, so Sie müssten, überhaupt in die Firmenzentrale rein?

Engelmann: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bleibt unsere Firmenzentrale bis einschließlich 11. Februar 2020 geschlossen. Ein Großteil der mehr als 1000 Mitarbeiter arbeitet bis dahin von zuhause. Das sind dann seit unserer Schließung insgesamt zwei Wochen. Damit orientieren wir uns an der von Experten für den Virus angenommenen längsten Inkubationszeit von 14 Tagen. Seit 27. Januar arbeiten einige Kollegen unterschiedlichster Abteilungszugehörigkeit in einer Task Force zusammen. Auch ich gehöre diesem Team an und übernehme von Stockdorf aus aktuell wichtige Telefonate mit Ministerien, Behörden und Kunden. Alle Entscheidungen über weitere Maßnahmen und Schritte bespreche ich mit meinem Management Team.

Was hat der Corona-Virus mit der Stimmung im Unternehmen gemacht?

Engelmann: Wir als Management-Team sind stolz, wie besonnen unsere Mitarbeiter auf die Infektion ihrer Kollegen reagiert haben. Dies liegt zum großen Teil an unserer offenen Kommunikation: Wir versuchen, alle Fragen bestmöglich und schnell zu beantworten. Über aktuelle Entwicklungen informieren wir alle Mitarbeiter regelmäßig vor allem über digitale Kanäle, aber auch über Aushänge in den Werken. Alle Empfehlungen der Behörden geben wir unverzüglich mit der Bitte um dringende Beachtung an unsere Mitarbeiter weiter. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Sensibilisierung und sachliche Einschätzung möglicher Symptome. Ohne grippeartige Krankheitsanzeichen raten wir nach Abstimmung mit dem bayerischen Gesundheitsministerium auch weiterhin – unter Einhaltung von erhöhten Hygienestandards – zu einem regulären Tagesablauf. Zugleich bin ich sehr dankbar, dass sich viele Kollegen umgehend bereit erklärt haben, in einer Task-Force mitzuarbeiten, um diese besondere Situation bestmöglich zu bewältigen.

