Delo will weiter wachsen

Klebstoffhersteller investiert in Windach

Der Industrieklebstoff-Hersteller Delo in Windach (Kreis Landsberg) hat in dem am 31. März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 156 Millionen Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 159 Mio. Euro). Für das laufende Jahr werden Erlöse in Höhe von 170 Millionen Euro erwartet.

Die zuletzt etwas geringeren Umsätze spiegelten auch die nachlassende Weltkonjunktur wider, teilte das Unternehmen mit. Zudem sei das Vorjahr von einem sprunghaften Wachstum mit zahlreichen großen Sonderprojekten geprägt gewesen. Delo beliefert vor allem die Elektronik- und die Automobilindustrie. 80 Prozent der Erlöse erwirtschaftete das Unternehmen im Ausland. Mit einem Anteil von 25 Prozent sei dabei China der größte Markt. Deutschland liege auf Platz drei.

Aktuell beschäftigt Delo 780 Mitarbeiter. Sie alle erhielten eine Erfolgsprämie von 1500 Euro. Das Unternehmen wirtschafte nachhaltig profitabel, so der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Wolf Herold. Der Hauptsitz in Windach wird erweitert: Eine neue Produktionshalle sowie ein Gebäude für die Entwicklung und Fertigung von Dosier- und Aushärtungsgeräten sollen 2020 in Betrieb gehen. (ger)

