Gastronomie

18:38 Uhr

Stimmung bei den Gastwirten ist verheerend

Plus Die Staatsregierung hat die Corona-Regeln verschärft und hofft so, die explodierenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Es trifft erneut und hart die Gastronomie.

Von Stefan Küpper

Man könnte sagen, Marc Schumacher ist Corona-Unbill gewöhnt. Der Hotelier führt mit seiner Frau Manuela in Zusmarshausen, mitten im Naturpark Westliche Wälder, die alte "Posthalterei". Das Ehepaar hatte im März 2020 das Traditionshaus saniert und komplett renoviert, wollte voller Elan loslegen, als der erste Lockdown verhängt wurde. Es folgte im Sommer 2020 ein, wie Schumacher sagt, "sehr erfolgreiches Intermezzo", das vom nächsten siebenmonatigen Lockdown abgelöst wurde. Seit Mai dieses Jahres lief das Geschäft dann wieder an und es lief gut Doch dann stiegen zuletzt die Corona-Zahlen und seit vergangener Woche ist klar, was viele schon längst befürchtet hatten. Es droht, ab einer bestimmten Inzidenz, erneut die vorübergehende Einstellung des Betriebs.

