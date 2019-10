vor 56 Min.

Hype um Burger-Hersteller: Beyond Meat wächst rasant

Der Hype um Beyond Meat nimmt kein Ende. Der Hersteller veganer Burger-Patties konnte seinen Gewinn im dritten Quartal fast verdreifachen - auch dank McDonalds.

Um Beyond Meat herrscht derzeit ein regelrechter Hype. Als der Discounter Lidl die veganen Burger-Patties der Firma vor kurzem in begrenzter Anzahl im Sortiment hatte, waren die Burger nach kurzer Zeit ausverkauft. Bei anderen Supermärkten war es ähnlich. Diese riesige Nachfrage nach den Produkten von Beyond Meat - nicht nur in Deutschland, sondern etwa auch in den USA und Kanada - wirken sich nun positiv auf die Quartalszahlen der kalifornischen Firma aus.

Beyond Meat konnte seinen Gewinn beinahe verdreifachen

Zum ersten mal in der noch jungen Firmengeschichte kann Beyond Meat einen Quartalsgewinn vermelden. Der Hersteller für fleischlose Burger aus den USA nahm im dritten Quartal 2019 92 Millionen Dollar (etwas mehr als 83 Millionen Euro) ein - ein Plus von 250 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag der Bruttogewinn bei 32,8 Millionen Dollar - im Vorjahr waren es fünf Millionen Dollar gewesen.

Ethan Brown, Chef von Beyond Meat, sagte: "Wir freuen uns sehr über unsere Quartalszahlen. Sie kennzeichnen einen wichtigen Meilenstein, weil wir zum ersten Mal überhaupt ein Nettoquartalseinkommen erwirtschaftet haben." Grund für die guten Zahlen ist, dass sich der fleischlose Burger sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland steigt die Nachfrage.

Vor kurzem erst nahm auch McDonalds die Patties in sein Sortiment auf - zumindest in Kanada. Das trieb das Wachstum von Beyond Meat noch einmal in die Höhe. Auch andere Fast-Food-Ketten wie KFC oder Dunkin Donuts haben schon Produkte von Beyond Meat im Angebot. Das Unternehmen selbst spricht davon, dass die gestiegene Nachfrage im Handel und in Restaurants im In- und Ausland das Ergebnis positiv beeinflusst haben.

Mineralöle in Beyond-Meat-Burger? Ökotest findet Spuren von MOSH

Auch für das Gesamtjahr rechnet Beyond Meat mit guten Zahlen. Der Erlös soll zwischen 265 und 275 Millionen Dollar betragen, satt wie bisher geplant mehr als 240, teilte Beyond Meat nun mit. An den Börsen brachten die positiven Quartalszahlen zunächst wenig. Der Kurs bracht von 86 Euro auf 82 Euro je Aktie ein.

Zudem hat Beyond Meat noch Probleme von anderer Seite: Die Zeitschrift Öko-Test fand in dem veganen Burger "stark erhöhte" Mengen an Mineralölbestandteilen gefunden. In der Hälfte aller getesteten Burger-Patties wurden gesättigte Kohlenwasserstoffe MOSH gefunden. Dazu haben die Produktprüfer von Öko-Test noch etwas anderes in den Burgern gefunden: Hefe-Extrakt, dass als Geschmacksverstärker dient. (hhc)

